南投「粉紅秘境」剩2天消失！擴散恐釀災　農委會：建議開罰30萬

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣集集鎮「粉紅秘境」占地約1公頃，是不少網美打卡的熱門景點。如今隨著「粉黛亂子草」在8月20日被列為有害外來種，業者幾經周旋無果，已允諾30日移除。不過，農委會主秘范美玲27日表示，已經行文建議地方政府開罰30萬元。

農委會說明，粉黛亂子草具高入侵風險，不僅生長力強，無論乾旱、潮濕都能生長，還會威脅到台灣本土原有物種，若出現在農田，也將增加農民除草成本、影響作物營養吸收，更何況目前種植地點是都市計畫農業區，粉黛亂子草非糧食作物，已違反土地使用管制。

南投縣政府接獲公文，23日就以最速件發函，要求業者一週內移除，否則將開罰最高30萬元，不改善就連續開罰。不過，業者認為，種植是在8月20日列為有害生物前，真的於心不忍，一度欲提起行政訴訟，爭取保留，但眼見相關單位態度堅決，最終鬆口「一切都會盡量配合」。

▲南投集集大片粉黛亂子草，縣府已下令業者移除。（圖／資料照）

范美玲日前曾強調，該草種盛開季節是9、10月，但今年受氣候影響，提早在8月中旬陸續開花，「只要開花結籽，就會散播出去，是非常大的災難」，所以才一直期待南投縣政府盡速執法，督促業者趕快移除。

事隔4天，范美玲接受《中央社》電訪時表示，已經行文請南投縣府依據《都市計劃法》開罰30萬元，但最後如何執行，職權行使在地方政府。

農委會近來飽受民意壓力，依法對154隻走私品種貓執行安樂死；另也費時2年，默默規劃、執行，動員近百名獵首射殺至少1.6萬隻外來的「埃及聖䴉」，目前已見成效，預計最快年底可以「輕零」，雖旨在確保本土生態，但也陸續引發輿論和關注。

▼南投「粉紅秘境」過去是熱門的打卡景點。（圖／記者陳涵茵攝）