她感情受挫雙腿懸4樓牆外　怒吼：不用同情我！警消及時搶命

記者高堂堯／南投報導

南投市一名女子疑與前男友發生爭吵，一時情緒激動跑到住處4樓陽台、跨坐女兒牆上雙腳懸空，意圖輕生；警消獲報後趕抵現場，女子高聲哭喊：「不用同情我！」眾人輪番上陣勸她冷靜、不要激動，用關懷話語分散注意力，最後趁機從背後一把將女子抱下控制、送醫治療，避免一樁憾事。

▲女子欲跳樓輕生，跨坐4樓陽台女兒牆。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，本案發生於8月中旬，當天接獲報案指南投市復興路一處民宅頂樓，有1名女子坐在陽臺牆邊，雙腳懸空在外，疑似要跳樓輕生；南投派出所線上執勤人員簡永昌、張文翰、陳永翰、張韶恩及林佳潔等警員立即趕往現場，同時通報消防人員到場協助處置，並聯繫家屬開門。

▲南投警方與女子聊天表達關懷，分散其注意力。（圖／記者高堂堯翻攝）

但警方上樓時，發現女子將房門反鎖、無法進入，情急之下只好轉而商請隔壁屋主讓警消人員由其屋內登上頂樓，發現該名女子持續坐在陽台女兒牆上，雙腿懸空在外、險象環生；警員簡永昌及張文翰先於隔壁頂樓不斷慰問女子：「你身上怎麼有那麼多疤痕？有甚麼不愉快的事情？」經警方安撫後，女子情緒逐漸平穩，但仍不肯下來。

▲▼消防員趁機從背後將女子抱下女兒牆，送醫治療。（圖／記者高堂堯翻攝）

其他員警消人員則在旁伺機靠近，在員警持續交談分散女子注意力的同時，消防人員趁其不備時，從後方一把將女子抱下，警員張韶恩也立即翻過圍牆協助安撫，成功化解危機；家屬向警方表示，該名女子因與前男友發生感情糾紛和爭吵，才會有尋短行為，將多加關懷並陪同就醫，並一再向警消人員的機警處置致謝。

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