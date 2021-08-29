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快訊／脫口罩打球被抓包　侯友宜震怒：三重籃球場封場

記者杜冠霖／新北報導

新北市政府8月24日開放籃球場活動，但有部分民眾未遵守市府防疫規定，沒有全程佩戴口罩，並發生群聚狀況，對此，新北市長侯友宜表示，不遵守防疫規定就封場，按照中央規定就是要戴口罩、掃描實聯制，如果沒有配合防疫規定，該場域就封場15天。

侯友宜指出，既然要開放籃球場就要落實防疫，新北市一定嚴格執行，前天三重中興橋籃球場，民眾未戴口罩群聚，按照中央規定就是要戴口罩、掃描實聯制，如果沒有配合防疫規定，該場域就封場15天。

中央流行疫情指揮中心今公布新增13例本土個案，其中11例在新北市，其中有10人是三峽某家庭群聚，指揮官陳時中表示，該起群聚有10名個案，都是同住家人，居住上比較擁擠，所以整個家庭都被感染，2歲～50歲都有，全家只有1位小孩沒有確診。

陳時中表示，今日確診個案分別是新北市11例和台北市2例，其中新北市11例中，有1例是昨天確定的板橋大遠百員工，另9例是同住家人家庭群聚，其他4例感染源不明。

今日新增1例死亡個案為案16067，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

另外，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國（案16071）、柬埔寨（案16074、16075）、美國（案16076）、緬甸（案16088、16089、16090、16091）、巴基斯坦（案16092）及越南（案16093）入境，入境日介於8月15日至8月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,637,402例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,619,709例排除），其中15,983例確診，分別為1,408例境外移入，14,522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

▼三重中興橋籃球場封場。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0829。（圖／新北市府提供）

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