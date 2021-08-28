求復合...軍人開門驚見前女友和他獨處　誤綠光罩頂怒性侵

▲林姓軍人為挽回女友感情，前往女友住處，驚見女友和陌生男子獨處，竟憤而對女友性侵得逞。（圖／示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名林姓軍人和花花（化名）本是男女朋友關係，不過2人在去年10月間因故分手，林男試圖欲挽回花花的感情，在同年11月上午前往花花的住家，卻看見花花和其他男子共處一室，一時氣憤難平，竟對花花霸王硬上弓。花蓮地院審理後，依強制性交罪，判其有期徒刑1年10月，緩刑4年，並應向公庫支付6萬元和提供120小時的義務勞務。

林姓軍人和女友花花在去年10月因故分手，同年11月23日上午，林男試圖欲挽回花花的感情，而前往花花的住處，一開門卻驚見花花和陌生男子共處一室，理智線瞬間斷裂，竟對花花霸王硬上弓，對其性侵得逞，事後被花花怒報案提告。

庭審時，林男坦承一切犯行。花蓮地院審理後認為，林男僅為挽回花花的感情，就對其性侵，本應嚴與非難，惟念其無前科紀錄，事後坦承犯案，也與花花和解，花花事後也向法官表示，自己已原諒林男，還和他復合，2人現在彼此感情融洽，希望法官能審酌減刑，依強制性交罪，判其有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間實施保護管束，應向公庫支付6萬元外，同時也須提供120小時義務勞務與接受4小時之法治教育。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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