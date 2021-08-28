趕在普渡前夕找回失竊「几桌」　南警逮獲2名竊嫌

▲台南市警六分局積極尋回台南市南區鎮海宮失竊的「几桌」古物，廟方十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區鎮海宮一年一度普渡盛典28日舉行，但創廟38年的註生娘娘「几桌」竟於4天前不翼而飛，廟方心急如焚，向警方報案，並在臉書呼籲竊嫌能良心發現，台南市警六分局循線在27日晚上查獲2名竊嫌，並尋回失竊「几桌」，廟方感謝六分局火速破案。

警方說，8月24日晚上7時許，2名竊嫌進入廟內竊走價值不斐的「几桌」。廟方相當心疼，因該物是創廟時的供物，乘載了好幾世代人回憶，也是38年前資深老師傅精雕細琢、深厚工法的工藝品，竟在今年普渡前夕不翼而飛，廟方除向警方報案，也在臉書上向竊嫌喊話，盼竊嫌浪子回頭，在普渡前歸還「几桌」。

警六分局鹽埕派出所獲報後，立即展開調查，發現竊嫌挑夜間行竊，外觀特徵雖不易辨識，但警六分局仍比對多筆資料，擴大調閱相關線索，加快偵辦腳步，於8月27日晚上6時許將30多歲吳姓犯嫌緝獲，所長吳銘顁查出另名嫌犯為30多歲邱姓男子，警方策動他到案說明，並要求將偷竊的「几桌」歸還，並勸導神明的東西不要拿！邱嫌即帶贓物到案說明，警方終於趕在一年一度的普渡前夕，通知廟方領回遭竊几桌，廟方感謝警方，並在臉書上公開發文致謝。據了解，邱、吳2嫌行竊該「几桌」古物變賣7000元朋分花用，幸好被警方追回。

，市警六分局表示，案件不論大小，發生在民眾身上的竊案，警方都感同身受，全力偵辦。也呼籲任何宵小別想在轄內為非作歹，違法犯紀，即便是輕微竊案，警方一定全力查緝到案。

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