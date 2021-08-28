　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」　南警逮獲2名竊嫌

▲台南市警六分局積極尋回台南市南區鎮海宮失竊的「几桌」古物，廟方十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局積極尋回台南市南區鎮海宮失竊的「几桌」古物，廟方十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區鎮海宮一年一度普渡盛典28日舉行，但創廟38年的註生娘娘「几桌」竟於4天前不翼而飛，廟方心急如焚，向警方報案，並在臉書呼籲竊嫌能良心發現，台南市警六分局循線在27日晚上查獲2名竊嫌，並尋回失竊「几桌」，廟方感謝六分局火速破案。

警方說，8月24日晚上7時許，2名竊嫌進入廟內竊走價值不斐的「几桌」。廟方相當心疼，因該物是創廟時的供物，乘載了好幾世代人回憶，也是38年前資深老師傅精雕細琢、深厚工法的工藝品，竟在今年普渡前夕不翼而飛，廟方除向警方報案，也在臉書上向竊嫌喊話，盼竊嫌浪子回頭，在普渡前歸還「几桌」。

▲台南市警六分局積極尋回台南市南區鎮海宮失竊的「几桌」古物，廟方十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警六分局鹽埕派出所獲報後，立即展開調查，發現竊嫌挑夜間行竊，外觀特徵雖不易辨識，但警六分局仍比對多筆資料，擴大調閱相關線索，加快偵辦腳步，於8月27日晚上6時許將30多歲吳姓犯嫌緝獲，所長吳銘顁查出另名嫌犯為30多歲邱姓男子，警方策動他到案說明，並要求將偷竊的「几桌」歸還，並勸導神明的東西不要拿！邱嫌即帶贓物到案說明，警方終於趕在一年一度的普渡前夕，通知廟方領回遭竊几桌，廟方感謝警方，並在臉書上公開發文致謝。據了解，邱、吳2嫌行竊該「几桌」古物變賣7000元朋分花用，幸好被警方追回。

，市警六分局表示，案件不論大小，發生在民眾身上的竊案，警方都感同身受，全力偵辦。也呼籲任何宵小別想在轄內為非作歹，違法犯紀，即便是輕微竊案，警方一定全力查緝到案。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
曾心臟衰竭送醫！　郭宗坤打高端「揭2副作用」
這3種壽司別吃！　美女營養師揭原因：加油又加糖
外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所門後
早餐店月賺12萬「買不起800萬透天」！網見存款傻了
郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝內幕：顧立雄也是關鍵
陸手遊台詞出現「瘟疫」審核不過　改成「痔瘡」後成功上架
又是「ATP故障」！最美區間車上線一個月就出包　台鐵證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

金山中山溫泉公園整建現風華　重新引入溫泉水建泡腳池

新北貢寮「和美海之家」親水體驗　啟動漁港兼復育轉型新契機

新北里鄰關懷救助計畫啟動百日　送愛不間斷近9000人次受惠

各界賢達用行動力挺　海巡之友總會金馬澎分會揭牌成立

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」　南警逮獲2名竊嫌

開學在即校園防疫成重點　金山財神廟捐環保隔板給13所學校

基隆原住民豐年祭傳統祭儀　林右昌：縮小規模傳承不中斷

青春山海線打卡「金」地標　金山立體停車場8月底完工

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

金山中山溫泉公園整建現風華　重新引入溫泉水建泡腳池

新北貢寮「和美海之家」親水體驗　啟動漁港兼復育轉型新契機

新北里鄰關懷救助計畫啟動百日　送愛不間斷近9000人次受惠

各界賢達用行動力挺　海巡之友總會金馬澎分會揭牌成立

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」　南警逮獲2名竊嫌

開學在即校園防疫成重點　金山財神廟捐環保隔板給13所學校

基隆原住民豐年祭傳統祭儀　林右昌：縮小規模傳承不中斷

青春山海線打卡「金」地標　金山立體停車場8月底完工

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

味全龍低調隊史500勝　葉總從球員到教頭：多了責任

禁止重複買專輯！大陸娛樂圈變天　微博嚴懲1326個帳號禁言

憨臉大丹犬學說「我愛你」！　牠開低音嗓告白瞬間萌翻36萬人

2年前心臟衰竭送醫！　郭宗坤打高端「揭2大副作用」…現況曝光

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

徐若熙5局拿勝投MVP、味全5比2贏球　賞富邦本季首次4連敗

影帝后回歸還有柳俊烈、金高銀、安普賢！9月開播韓劇陣容太強大

金山中山溫泉公園整建現風華　重新引入溫泉水建泡腳池

新北貢寮「和美海之家」親水體驗　啟動漁港兼復育轉型新契機

新北里鄰關懷救助計畫啟動百日　送愛不間斷近9000人次受惠

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

南投「粉紅秘境」剩2天消失　 農委會：建議開罰30萬

台南水利局參與廉政署透明晶質獎

墾丁預估5萬人搶玩暑假最後周末　屏警強化疏導

2頭獎都落在桃園　北區國稅局報稅抽獎揭曉

台南疫情62天+0　

22年思念縱使陰陽相隔仍再次團圓

金山立體停車場8月底完工

台南市藥師公會贈會員郵票致意

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」

台南港尾溝溪滯洪池景觀新亮點

長者電動車拋錨路邊淋雨　暖警連車帶人送回家

微熱山丘旁特色農塘牆體崩塌　縣府將修復

職場ㄟ大小事加碼課程登場

更多熱門

相關新聞

台南市議會捐普渡愛心奶粉

台南市議會捐普渡愛心奶粉

台南市議會鑑於疫情當下，社福團體得到的物資有限，特地在普渡時採買愛心奶粉作為供品，祭拜後捐贈給創世基金會，讓供品發揮實質效益，創世基金會台南分院蘇鈺菁服務代表，26日專程拜訪郭信良議長，致贈感謝狀及錦旗，感謝台南市議會善行義舉。

「沒拜的粽子全酸了」！她揭「7月半真實事件」

「沒拜的粽子全酸了」！她揭「7月半真實事件」

台南市議會普渡結合做公益

台南市議會普渡結合做公益

他中元節為「往生浪浪」準備豐盛一餐

他中元節為「往生浪浪」準備豐盛一餐

AIT「普渡祝禱文」曝　獲讚：用心尊重生命

AIT「普渡祝禱文」曝　獲讚：用心尊重生命

關鍵字：

普渡几桌竊嫌

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面