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「沒拜的粽子全酸了」！她揭40年前「7月半真實事件」：做人不能鐵齒

▲中元普渡祭拜，中興警分局以「乖乖、花生醬、破朴子」祈求轄區治安穩定。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中元普渡祭拜。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者陳怡靜／綜合報導

農曆七月中元普渡，民眾總會準備三牲四果來款待好兄弟們。一名網友表示，自己早上煮的白飯拿來拜祖先，晚上要吃的時候卻發現壞掉了，「平常也不會壞」，貼文一出，引發眾人議論紛紛，甚至有網友分享40年前普渡的真實靈異事件，也讓網友們很有共鳴。

原PO在臉書社團「家常菜」發問，「為什麼早上九點煮的白飯拿來拜祖先，到晚上吃已經壞掉了，平常也不會壞。」網友們看完後直言，「七月份拜過的東西很容易壞掉」、「因為祖先吃過了」。不過也有許多人從科學角度解釋，「天氣太熱了，這種氣溫滋生細菌很快」、「常溫太久了，沒保溫或冰冰箱，飯&菜，會酸掉是正常」、「因為拜拜時放常溫太久，平常一定會在電鍋內保溫啊」。

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▲▼針對拜拜的供品容易腐壞，網友們有不同的看法。（圖／翻攝自臉書「家常菜」）

▲針對拜拜的供品容易腐壞，網友們有不同的看法。（圖／翻攝自臉書「家常菜」）

不過有一名網友分享40多年前遇到的真實事件，當時媽媽幫同住的姑丈綁鹼粽，綁完後就將粽子放在供桌上祭拜，不過因為姑丈信奉日蓮教而沒拜，便將鹼粽放在供桌後方。沒想到，姑丈傍晚回家正準備享用時，卻發現鹼粽全部酸敗，然而網友家中有祭拜的粽子卻完全沒事。

事後，網友的阿嬤指出，同一個屋內沒拿出來拜的東西，好兄弟也會讓你不用吃，「一起綁的就要一起拜，做人不能鐵齒。」

粽子。（圖／資料照）

▲ 網友分享40年前包鹼粽的真實事件。（示意圖／資料照）

本站曾報導《掃墓供品很容易壞？網：被「祖先吃過了」　營養師搖頭》，營養師李芷薇（Vivian）指出，拜拜的食材暴露在室溫（高溫）下，利於微生物存活並繁殖，食材自然容易腐敗。她也建議，民眾在張羅食材時，可以加蓋或是用容器盛裝，減少落塵的汙染，祭拜完之後，一定要充分復熱，才能殺死生物，且盡快完食。

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