AIT「303字中元普渡祝禱文」感動曝光　這句獲讚：用心尊重生命

▲AIT中元普渡。（圖／翻攝AIT臉書／下同）



記者陳俊宏／綜合報導

美國在台協會（AIT）進行中元普渡，除準備各種供品、美元金紙外，其中「祝禱文」更獲得各界大讚。有醫師特別點出祝禱文中的一句，「對生命的尊重很用心！」

AIT在臉書發文表示，最台的「美國愛台協會」入境隨俗，和許多台灣民眾一樣，他們也舉辦維持社交距離的中元普渡大拜拜，這也是孫曉雅（Sandra Oudkirk）處長、柯傑民（Jeremy Cornforth）副處長第一次同時參與台灣的民間習俗，AIT備妥了一桌豐盛好料，遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟。

▲▼孫曉雅處長用心準備中元普渡。



AIT也貼出普渡照片，可見準備超用心，包括桌菜、水果、美金紙錢、特別訂製的「美國愛台協會」啤酒，也準備「祝禱文」，文中提到「敬備鮮花、素果、素三牲、酒禮、供品、金紙獻禮，供養十分孤魂有情眾，及本址建造過程中受傷生靈。」

「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專分享AIT的貼文大讚，美國在台協會這入境隨俗太專業了，祝禱文還提到「本址建造過程中受傷生靈」，對生命的尊重很用心！律師林智群也說，這個祭文很可以。許多網友留言，「非常感動」、「會不會太專業」。

►美國在台協會普渡祝禱文：

恭請 普渡公至尊大士爺作主

中元七炁赦罪地官洞靈貴虛大帝恩鑒

幽冥教主地藏文菩薩恩鑒

伏 以

陶鎔性命 劫厄災殃同宰御

考校陰陽 生存死殁總司長

莊嚴寶地 宏施法雨關普渡

極樂香城 道地超群濟眾生

太平聖界 佛音妙法救黎民

普化眾靈 無主皆霑共為響

今據

主事者：處長 孫曉雅

地址：台北市內湖區金湖路100號

祝禱文內容：

弟子美國在台協會處長帶領全體員工，值逢七月普渡擇今日良辰吉時，於台北市內湖區金湖路100號，一心虔誠讚中元，敬備鮮花、素果、素三牲、酒禮、供品、金紙獻禮，供養十分孤魂有情眾，及本址建造過程中受傷生靈。

伏願

庇佑 眾弟子身體健康、家旺人和、出入平安、萬事如意、男添百福、女獲千祥，斯至疏者上達。

天運歲次 辛丑年七月十三日

▼美國在台協會普渡祝禱文。（點圖可放大）

▼美元紙鈔。

▼「美國愛台協會」啤酒。



▼孫曉雅（下圖右）處長與柯傑民副處長體驗中元普渡。



▼現場準備素三牲。