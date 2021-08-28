共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

▲業者自行或委外載運廚餘到指定地點，台南市環保局均予免費處理，環保局呼籲民眾，近期若發現疑似使用廚餘的養豬場，務必通報環保局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫顧人，也要顧動物，不許非洲豬瘟侵門踏戶，台南市環保局列管的14家廚餘養豬場均承諾，配合政策暫不以廚餘養豬，餐飲店家、團膳業者等廚餘去化，環保局已有配套措施，業者自行或委外載運廚餘到指定地點，環保局均予免費處理，環保局呼籲民眾，近期若發現疑似使用廚餘的養豬場，務必通報環保局。

環保局在週五、六兩天，分別與廚餘養豬戶、清運業者、團膳等業者商討防堵非洲豬瘟事宜。業者態度一致地認為，絕不能因小失大，一定要攜手築起防線，共度這一非常時期，守護臺灣豬養產業。

環保局長謝世傑指出，轄內的餐飲店家、團膳業者產出的廚餘，均可在每天中午12時至下午5時載運至環保局指定地點，由環保局免費處理。非臺南市的清運業者，只要載的是台南市廚餘，都可進入環保局的指定地點。環保局也呼籲清運業者，不要為了一時方便，混雜他縣市廚餘，以免出現防疫破口。如有廚餘相關問題，請洽06-2686660轉140、06-6572916轉514。

台南市防堵非洲豬瘟病毒入侵，環保局已在23日完成全市列管14處廚餘養豬戶第一波稽查，近日將持續機動機查。而截至27日止，已移除12處路邊私設廚餘桶，民眾若發現疑似法使用廚餘的養豬場，請通報環保局0800-066666。

環保局邀請民眾、餐飲、機關等惜食、減量、剩食打包。若有廚餘，盡可能將其瀝乾再排出丟棄。在防堵非洲豬瘟疫情期間，只要廚餘裡有肉製品，請一律直接包好丟入垃圾車。為加強相關宣導，環保局週一起各垃圾車將懸掛宣導布條及語音宣導，考量新住民及外國友人對華語可能不那麼熟悉，國、台語外，也將錄製播放英語、越南語之宣導。

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