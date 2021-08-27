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非洲豬瘟殺到門前！蘇貞昌下令嚴查境內走私肉品　全力圍堵疫病

▲▼ 嘉義縣獲報高雄含非洲豬瘟肉製品 已完成中盤商搜查與採樣送驗。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣獲報高雄含非洲豬瘟肉製品，已完成中盤商搜查與採樣送驗。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院27日召開跨部會非洲豬瘟防治會議，院長蘇貞昌要求農委會及環保署針對9月即將實施之暫停廚餘養豬措施，務必嚴格執行並做好相關配套，亦請內政部警政署與財政部關務署合作加強邊境管制及查驗工作，並與相關部會間交換走私肉品情資，將非洲豬瘟防治於境內、嚴查於關口，有效阻絕於境外。

為嚴防非洲豬瘟進一步擴散，行政院長蘇貞昌27日邀集行政院人事總處、農委會、環保署、內政部（移民署、警政署）、勞動部、以及財政部（關務署）等相關部會召開非洲豬瘟防治會議。

農委會指出，全國養豬場戶數約6,400場，在養頭數約547萬頭，即日起將全面啟動防疫升級措施，自8 月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日起至30日止，將全面暫停使用廚餘養豬，若有違反者，將視情形依「飼料管理法」第20條規定處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，或按「動物傳染病防治條例」第28條規定，處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

而禁用廚餘做飼料帶來的成本效應，農委會將輔導豬農改用飼料並提供價差補助，透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及用藥公會總動員杜絕違法行為，另為鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會將提供檢舉獎金最高120萬元。

▲▼行政院27日開會討論非洲豬瘟相關議題。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌27日召開非洲豬瘟防治會議，聽取各相關部會報告。（圖／行政院提供）

環保署則表示，為因應越南走私肉品事件，已於本月26日前完成列管廚餘養豬場之兩波全面稽查作業，並全面清查全國清潔隊之廚餘處理情形，目前每日566公噸之廚餘，皆依合約交付90處合法廚餘養豬場，亦已於26日全面移除路邊廚餘桶，避免造成防疫破口。

內政部表示，目前追查盤商下游的情形，已查處5,317處，清查率已達100%，並已查扣37件，而各縣市警局結合移民署進行聯合稽查，已普查2,755家，查扣14件，合計查扣共51件之肉品已全數移請主管機關檢驗裁處，其中5件刻正由檢察官指揮偵辦中。

為杜絕非法走私破口及漏洞，警政署航空警察局全力配合財政部關務署，除每日投入46名警力增援松山機場、小港機場等15條貨物安檢線，藉以提升X光機圖檔辨識能力外，亦已24小時派駐警力於15處重要出入口及換證區，加強貨棧倉儲區之管理以查核出入人員之身分背景、嚴管進出。

此外，保一總隊亦已支援40名警力進駐航警局於管制區執行突襲臨檢盤查，主動出擊，發掘不法，內政部業已責由刑事警察局及航空警察局積極佈建，深入追查黑道幫派幕後介入走私案件，以組織犯罪嚴辦。

財政部表示，目前已透過系統注檢、電腦篩選以及人工篩檢等三道防線，以防堵併袋通關所衍生的風險，針對高風險業者自越南進口快遞貨物並執行全面拆袋進倉，逐件X光檢視，且違規累犯業者不准以併袋通關。

在聽取相關部會報告後指出，蘇貞昌特別指示農委會，針對目前已發現之高風險熱區養豬場，儘速進行嚴格控管，有關9月1日起暫時禁止廚餘養豬措施之實施，農委會也務必要做好宣導，並積極與地方政府農業及防疫單位協力嚴查各地潛在未登記的養豬戶，而有關飼養轉型及飼料差額之補貼，亦請農委會妥為辦理。

蘇貞昌表示，感謝內政部警政署迅速動員全國警力，積極查獲各地走私肉品，而不論是人員或貨物，政府應嚴守國境安全，針對貨棧倉儲區門禁管制及臨檢盤查之人力配置，請內政部警政署與財政部關務署妥適進行規劃，相關人力需求亦請人事行政總處配合辦理。

蘇貞昌強調，因中秋節將至，針對國內可能已經存在的走私肉品，亦請農委會、內政部警政署、移民署以及勞動部透過跨部會情資交流，加強境內走私肉品之稽查。

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