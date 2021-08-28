高雄堵非洲豬瘟「撤路邊廚餘桶」　他提3問題：超前部署過了頭

▲高雄市長陳其邁召開非洲豬瘟防治記者會，宣布撤除路邊廚餘桶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄25日驗出查緝到的荷葉包肉「非洲豬瘟病毒陽性」，成高雄首例，市長陳其邁也宣布防堵6大措施，包含撤除路邊廚餘桶、輔導改飼料餵養等。不過，高雄市議員林于凱對此政策有不同看法，認為廚餘不能餵豬跟廚餘分類是兩件事，他提3點問題，認為超前部屬過了頭。

因應國內檢出非洲豬瘟陽性肉品，廚餘餵食豬隻再度緊張，農委會要求廚餘養豬戶，廚餘一定要經過高溫蒸煮（以90°C蒸煮1小時以上），沒有蒸煮設備的養豬戶不得以廚餘餵豬。

▲高雄市移除路邊廚餘桶。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市環保局自25日開始全面移除路旁擺設的廚餘桶，統計25、26日，移除52處路旁擺設廚餘桶共86桶，其中有某畜牧業者於戶外道路擺設12桶廚餘，此舉除有可能成為非洲豬瘟防疫破口外，也影響當地環境衛生，經稽查後已全部移除。

▲議員林于凱對廚餘餵豬政策有不同看法。（圖／林于凱提供）

不過，林于凱對此有不同看法，他認為對這個政策當然贊同，不過，這兩天丟垃圾的市民應該發現：廚餘桶不見了！原來是市長下令清潔隊撤掉廚餘桶，一律停收廚餘。那麼廚餘會去哪裡？當然就是進到一般垃圾一起焚化掉了。這個政策讓我有點疑惑，因為農委會目前的政策方針是：呼籲民眾針對「來源不明肉品或生豬肉」直接丟一般垃圾，不要丟廚餘，而這個政策到了高雄市，變成全面停收廚餘。

廚餘不能餵豬，這是後端管理，但要求撤掉廚餘桶，這是前端管理，兩者是不同概念。在前端要求所有家戶廚餘一律丟一般垃圾，進到焚化爐焚燒，這會有幾個問題。

林于凱3點分析，過去好不容易建立民眾的廚餘分類習慣，又重新來過；濕廚餘直接進到垃圾車，高雄市不是所有垃圾車都有瀝乾裝置，一旦含水量過高的廚餘，進到焚化爐焚燒，會造成焚化爐溫度不夠，容易產生戴奧辛；原本廚餘除了餵豬，還有堆肥、生質能發電 的功能，但如果廚餘一律不收，連堆肥也沒得做；更何況今年環保署剛補助高市府2600萬興建了一座快速發酵堆肥場，7月才剛試車。

林于凱說，綜上所述，目前防堵非洲豬瘟，到9月底前是關鍵，不可不慎；然而禁止廚餘餵豬的政策跟廚餘分類是兩件事，只要清潔隊把收的廚餘直接回到堆肥場或焚化廠，就不會進到餵豬系統。

畢竟在世界趨勢的永續發展SDGS目標中，資源回收再利用也是相當重要的指標，好不容易建立起的廚餘分類系統及再利用措施，在非洲豬瘟的防疫前提下，是否有必要全部打掉重練，值得市府再思考。

不過，環保局補充，目前撤廚餘桶只有針對「路邊廚餘桶」的部分，有主人的移除、無主人的由清潔隊清除；垃圾車的廚餘回收依然是正常供民眾丟棄。

針對環保局說明，九月份全面禁止廚餘餵豬，但家戶廚餘依然進行回收，林于凱表示肯定。他也籲請市府推動相關政策時，對第一線清潔人員的宣導務必落實，才能夠讓民眾清楚如何配合，不會感到混亂。