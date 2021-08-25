高端開打3天4死　高大成推測陸之駿死因...前一周要調整作息

▲高端疫苗開打3天已傳4起死亡案例，法醫高大成推測作家死因。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

高端疫苗新冠疫苗開打第三天已傳出4起死亡案例，包括56歲桃園陸姓專欄作家、桃園1名44歲糖尿病的溫姓男子、蘆洲39歲彭姓男子以及基隆一名40多歲女性，死因仍待進一步調查釐清。法醫高大成表示，以陸姓作家為例，推測陸男因寫作恐有長期熬夜習慣，平時對身體沒有太大影響，但注射疫苗後，因為免疫力拉高，體內嗜伊紅性白血球大量增加，對身體造成極大壓力，才會發生憾事。

高大成也提到，許多人都認為打疫苗是小事情，但其實疫苗注射對身體的影響不容小覷，長期洗腎病患、有心肌梗塞、高血糖、高血壓等病史的人都要留意，有熬夜習慣的人也相同，「打疫苗前一周一定要調整作息、控制好血壓血糖，打了比較不會出問題，推測陸姓作家有可能因為寫作過往常熬夜，導致身體承受不了壓力猝死！」

首名死亡案例陸姓作家23日接種高端疫苗，24日上午身體不舒服，送往醫院後搶救無效死亡，經桃園市府通報不良反應。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步掌握初步死因可能是心肌梗塞。

另外，桃園市一名有糖尿病史的44歲男性，23日接種高端疫苗，今天工作中突然昏倒失去生命跡象，緊急送醫仍在到院前死亡。基隆也傳出一名40多歲女子昨上午接種高端疫苗後，下午就有手腳麻痺、胸悶等狀況，就診後突然暈倒，經搶救後不治身亡。對此，指揮中心回應，該女有主動脈剝離，剝離範圍相當大，情況也相當危急，搶救後仍無法挽回，晚上八點多宣告死亡。