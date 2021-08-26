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41歲女打高端主動脈剝離死亡　高大成：不排除疫苗造成剝離加速

▲法醫高大成 。（圖／記者白珈陽攝）

▲基隆女打完高端後不治，高大成提出看法。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

國產高端疫苗開打就傳出多人施打後猝死，基隆王姓女子施打後數小時，出現大範圍主動脈剝離，搶救不治。法醫高大成表示，可能她本身就有輕微主動脈剝離不自知，施打疫苗後加速剝離速度，無法排除這可能性，需透過司法解剖釐清。

基隆市41歲王姓女子24日上午到診所接種高端疫苗，下午搭捷運拜訪客戶，突感胸悶倒臥，送醫急救後猝死。王女父親向民代陳情，強調王女沒有慢性病及心臟病史，但有一些高血壓，難以接受女兒猝死，盼解剖查明真相。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，王女在下午5點多時到台大醫院急診處就醫，例行先做新冠肺炎抗原快篩陰性後進行診療，過程中突然倒下急救，急救完暫時有心跳恢復，做電腦斷層掃描發現有主動脈剝離，且剝離範圍大，一直延伸到主動脈跟心臟，造成心包膜中大量積血，壓迫心臟無法供血，最後無法救回。家屬希望進行司法相驗，後續會加上司法相驗結果做最後判定。

高大成表示，主動脈剝離透過超音波檢查就看得出來。他認為王女本身就有一點主動脈剝離，但沒大到有感覺，去打疫苗後加速剝離狀況，不能說沒有這可能性，只能解剖鑑定釐清。

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