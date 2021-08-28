　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社阿姆斯特丹28日綜合外電報導

一名曾獲普立茲獎殊榮的阿富汗攝影記者表示，武裝組織塔利班將關閉阿富汗媒體，承諾讓記者自由運作的承諾是在誆騙西方，他擔心阿富汗恐成下一個北韓。

法新社報導，39歲的獨立攝影記者霍森尼（Massoud Hossaini）表示，阿富汗新當權者對女性記者特別加以鉗制。

霍森尼2012年在法新社服務期間曾獲普立茲獎（Pulitzer Prize），他的得獎作品是2011年12月在喀布爾的一個自殺炸彈襲擊過後場面，畫面中可見一個少女站在多名躺在地上的傷亡者之間吶喊。

在塔利班掌權當天，霍森尼從喀布爾搭乘當天最後一架商業航班戲劇性逃離。他表示：「當喀布爾淪陷前最後一架班機起飛，我們都哭了。」

目前待在荷蘭的霍森尼告訴法新社：「（阿富汗）情勢將變得非常惡劣。他們正試圖扼殺媒體，但是一點一滴地。」

他說：「當塔利班抓人時，他們會先抓一個人，然後殺了他們，這是目前在媒體普遍發生的情況。」

喀布爾淪陷後，塔利班官員曾強調，媒體與女性，都能繼續自由工作不受騷擾，但是霍森尼表示，塔利班的承諾是假的。

他說：「塔利班會完全關閉媒體，也會完全切斷網路，可能會成為該區域的另一個北韓。」「他們現在正愚弄國際社會與西方人。」他稱塔利班的記者會是「騙人把戲」。

他說：「我看到許多朋友、甚至外國人都哭了，因為他們和我一樣有相同感覺，我們無法再次回到喀布爾了。」

►身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」
►美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料
►阿富汗僵局怎麼解？　外媒分析曝：塔利班是目前「最佳選擇」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
王彩樺大女兒「胸前大解放」！　罕見穿比基尼超辣
快訊／《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝　享年36歲
術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗
7少年西門町看電影不甩防疫　還圍毆暴打影城員工
第7輪AZ明起預約　接種對象、副作用6大QA一次看
快訊／新莊女打高端4天後昏倒死亡　相驗結果出爐
美軍無人機炸死ISIS-K成員　現場畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

「莫德納手臂」大片紅腫癢！日調查：每18人就有1人有　83%是女性

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

「莫德納手臂」大片紅腫癢！日調查：每18人就有1人有　83%是女性

毛毛你在哪／胸前白毛！立耳黑狗屏東南榮國中走失　家人喊快回家

台積電大單多數船公司都有機會參與　可能由國際大型攬貨公司統籌

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

林昀儒開球逗翻全場　幽默回「我很興奮，但應該看不出來」

學日本女孩的「小隻女穿搭」！152cm也能穿連身洋裝　露出腳踝秒增高

快訊／南港公宅工安意外！工人疑遭電擊…當場失去呼吸心跳

基隆山羌「嘴角帶血」馬路上亂竄！　暖警火速通報檢疫站救命

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

與「角頭貓老大」糾纏近1年　她成功抓紮遭狠瞪：給我記住！

本周我最毛／憂爸上課太辛苦！　拉拉「覺得他餓」狂遞麵包到手上

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

美國空襲報復　擊斃ISIS-K襲擊策劃者

他跟風驗DNA臉綠慘！養兒11年才知是別人的種

友邦貝里斯證實　與台洽談取得高端疫苗

生下「尖頭兒」被趕走！狠父還想殺了兒子

女孩逃出阿富汗「高興到飛起來」暖哭網

美國撤離名單　直接交給塔利班

浮冰漂流　科學家發現世界最北島嶼

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

紐時：IS炸彈客走向美軍自爆釀170死

阿富汗撤軍摧毀拜登執政威信　支持率跌破50%大關

賓客放鳥婚禮　新人寄發票要求支付6693元

拜登收國安情資　最危險時刻來臨

喀布爾殉職美軍生前曝「不殺人就被殺」

更多熱門

相關新聞

現場畫面曝！美無人機炸死ISIS-K成員

現場畫面曝！美無人機炸死ISIS-K成員

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）在阿富汗喀布爾機場發動攻擊，造成13名美軍死亡後，美國軍方證實已在阿富汗東部的楠格哈爾省發動無人機攻擊，確認一名ISIS-K成員死亡。當地媒體也在推特曝光攻擊現場照片，可以看到ISIS-K成員的車輛已燒成焦黑，旁邊地面也被炸出巨大坑洞。

這1國是美國盟友卻扶植塔利班！成最大贏家

這1國是美國盟友卻扶植塔利班！成最大贏家

美軍爆破喀布爾最後一座CIA基地

美軍爆破喀布爾最後一座CIA基地

外媒：塔利班是目前阿富汗的最佳選擇

外媒：塔利班是目前阿富汗的最佳選擇

美歲陸戰隊士兵將為人父卻魂斷阿富汗

美歲陸戰隊士兵將為人父卻魂斷阿富汗

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾北韓

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面