現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

▲地面被炸出巨大坑洞。(圖/翻攝自推特/@AsvakaNews)



記者張方瑀/綜合報導

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)在阿富汗喀布爾機場發動攻擊,造成13名美軍死亡後,美國軍方證實已在阿富汗東部的楠格哈爾省發動無人機攻擊,確認一名ISIS-K成員死亡。當地媒體也在推特曝光攻擊現場照片,可以看到ISIS-K成員的車輛已燒成焦黑,旁邊地面也被炸出巨大坑洞。

▲車輛後座一片焦黑。(圖/翻攝自推特/@AsvakaNews)



美國中央司令部發言人厄本(Bill Urban)透過聲明表示,美軍已針對ISIS-K策劃師(planner)發動攻擊,初步跡象顯示我們殺死目標,且未造成平民傷亡。根據《衛報》報導,無人機當時自中東地區起飛襲擊該名男性武裝份子,且當時目標身旁有另名IS同夥,最終證實其中1人死亡。

A US drone has struck a house in eastern #Nangarhar province Qala-e-Naghrak 7th District, last night 12:00AM.

The U.S. military says a key member of the Islamic State group has been killed in an airstrike who was mastermind of the #Kabulairport attack. pic.twitter.com/LGUNSf7b18