台大放螺復育螢火蟲　盼明年春末夏初進校園賞螢

▲台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，現場有講師進行作物標本園導覽，教導小朋友辨別各種植物。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學實踐永續校園，由台大校友「五十重聚」捐贈母校經費，並由校園規劃小組建議用於螢火蟲復育。校方今（28日）於台大農場舉辦校園螢火蟲復育計畫放螺活動，以作為螢火蟲幼蟲的食物來源，預計明年春末夏初就能看見螢火蟲漫天飛舞。

台大校園是台北市內難得的都市綠洲，除了外界熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥及赤腹松鼠等，正積極進行黃緣螢的復育工作。位於舟山路上台大農場作物標本園內的螢火蟲復育基地，目前已建構出乾淨、親水與無污染的自然環境。

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▲台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，現場有講師指導保特瓶花園DIY課程。（圖／台大提供）

台大表示，螢火蟲經常產卵在圳路、溼地等水陸交界的淺水處，幼蟲會以螺類及其他水生昆蟲為食物，並鑽入軟土成蛹，等待羽化。因此在黃緣螢幼蟲尚未野放前，先進行野放田螺或川蜷，以提供食物來源。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，台大農場力行有機栽種，營造出健康的自然環境，也曾零星出現螢火蟲的蹤跡。這次為了擴大螢火蟲族群數量，更積極改善環境，在台大昆蟲系教授楊平世所率領的團隊積極努力下，讓復育工作能在天時、地利與人和的條件下進行，打造出人與大自然和諧共生的場域，提供更完備的環境教育服務。

▲台大校園螢火蟲復育計畫，由附幼畢業生及家長們將田螺野放，以做為未來螢火蟲幼蟲的食物來源。（圖／台大提供）



台大財務長廖珮真表示，這次活動展現出台大校友們愛護母校的心意，這次捐贈超過百萬元，在校園規劃小組審慎評估後，決定用做螢火蟲復育；把學長姐們對母校的美意，化為校園生意盎然的景觀，齊為增進校園的生物多樣性共盡心力。



