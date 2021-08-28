不斷更新／全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看





▲ETtoday新聞雲各校針對開學日、上課方式因應措施。（示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／整理報導

全台大學即將於9月中旬陸續開學，因應疫情關係，日前教育部授權各校可自行評估疫情，彈性上課，目前已知部分學校考量開學群聚、中秋節連假而延後開學日，另有其他學校則是照常開學，但採線上教學。對此，《ETtoday新聞雲》將不斷更新各大學應對措施，讓讀者一次看懂。

北北基地區

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國立台灣大學：暫定9月22日開學，詳細措施會再研商。

國立台灣師範大學：暫定9月22日開學，詳細措施會再研商。

國立台灣科技大學：暫定9月22日開學，詳細措施會再研商。

國立政治大學：開學時程尚未訂定，待校長9月7日開全校防疫大會才能確定。

世新大學：9月22日如期開學。

文化大學：9月22日開學，目前朝向遠距教學規劃，但學校最大公約數還是以優九聯盟的決定為主，並依照教育部規定，以及開學時疫情情況來決定是否遠距還是實體授課。

國立海洋大學：暑修課程已均採線上教學，為維護全校師生健康，大學部與研究所課程自9月23日至10月9日，全面採同步或非同步遠距教學方式，以確保遠距教學品質並提高新生對線上教學之熟悉度，10月12日起視疫情調整為實體上課。

崇右影藝科技大學：9月13日開學，學生到校上課。

桃竹苗地區

國立清華大學：大一新生順延開學日至9月22日，舊生則維持9月13日開學。將採「實體面授為主、遠距視訊為輔」的方式上課，並配合防疫各項措施。

國立陽明交通大學：大一新生順延至9月22日開學，舊生維持9月13日開學，至於視訊上課部分，目標朝向混合上課作法，預計下週正式公告。

長庚大學：中央疫情指揮中心維持2級警戒至9月6日，長庚大學預計9月22日開學，將密切注意近期疫情變化，並視9月6日疫情中心的公佈，召開校內防疫會議檢討維持遠距教學或調整恢復原來實體授課。

中原大學：9月14日開學，對於開學之後的上課形式與防疫措施等，8月底會視當時的疫情狀況，開會討論決議後將公告周知。

元智大學：預計9月22日開學，配合政府防疫政策，因有外籍生入境問題，目前還未知，如有進一步的訊息會盡快公布。

國立中央大學：9月13日開學，課程相關的部分說明如下「一、所有課程應全程配戴口罩;教室及學習場域環境通風及定期消毒。二、 80人以上大班課程，應採線上課程或混成課程。教室空間若顯擁擠，得由授課教師衡量採線上課程或混成課程。線上或混成課程的授課教師，每堂課期間應確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，並請提醒同學應在住處或校內進行線上課程，減少出入市區或公共場所。三、其餘課程採實體課程，應落實點名、體溫量測。碩專班課程及有特殊理由課程，得經開課單位同意後改採線上課程。四、推廣教育課程：符合防疫指引規範之課程，80人以下可開放實體課程，80人以上採線上教學或採混成教學。」

中央警察大學：預計9月2日上課，但8月28日起至30日學生陸續返校，校方委請榮總桃園醫院幫學生快篩3天。開學後依照中央疫情指揮中心規定，師生上課採實體上學模式，需戴口罩，室內不超過80人。

中彰投地區

國立中興大學：9月15日至10月3日全部課程實施線上教學演練。

靜宜大學：9月20日開學，22日實體上課。凡修習人數及授課教師(含協助團隊)合計超過室內 80 人、室外 300 人上限者，請各授課教師進行分流上課，並配合安排學生固定座位上課。

東海大學：9月13日開學，採實體上課。會隨時因應指揮中心及教育部最新指示，進行必要的調整，以維護師生健康並兼顧學生學習權益。

逢甲大學：9月13日開學，9月22日正式上課，13日至17日是新生共同學習週。

國立暨南國際大學：9月23日開學，若疫情持續穩定，將採正常實體教學，除非一班有超過室內80人上限，才會由師生做協調溝通，改採線上教學。

國立彰化師範大學：開學第一周9月13日至19日規劃採全校線上教學演練，9月22日中秋連假結束，恢復到校實體上課。

明道大學：開學第一周9月13日至19日規劃採全校線上教學演練，9月22日中秋連假結束，恢復到校實體上課。

大葉大學：9月22日開學，採實體上課，是否在前1－2週線上教學演練，尚未定案，將於近期討論後再進行公告。

中州科技大學：9月22日開學，至於採線上或實體教學，目前正依疫情變化規劃中。

建國科技大學：9月22日開學，採實體上課。

雲嘉南地區

南華大學：9月14日開學，會準備好相關防疫措施，上課方式將配合教育部9月初才會公告的政策。

吳鳳科大：9月13日開學，校方朝實體上課規劃，除非疫情還有變化

國立成功大學：9月15日至10月1日推動「全面課程線上教學演練」。授課教師將於9月8日前在成大Moodle教學平台預先公告線上教學方式，預做線上教學準備，提供學生完整學習資訊，掌握學生學習狀況。10月4日起，在符合指揮中心的規範下恢復上課。

高屏地區

國立高雄科技大學：9月13至26日全校全面同步線上教學演練，師生不到校上課，9月27日起到校實體上課。

國立中山大學：開學日延後至9月23日，以到校上課為主，一切遵照防疫規定，但大班還是以遠距為主。

義守大學：9月27日開學，詳細規劃仍研議中。

國立高雄餐旅大學：110學年度第一學期延後一週開學，9月13日至26日實施線上教學演練（正式授課），原則上9/27實體上課，並依據CDC、教育部防疫指引滾動式修正。9月11日、12日新生訓練不採實體集會，改採線上及專區非同步方式實施。

文藻外語大學：9月13日開學，當日恢復正常實體上課。

樹德科技大學：大一新生9月13日實體開學，舊生則延後2周實體上課（期間採遠距教學），詳細實行方案仍研議中，將視CDC、教育部防疫指引滾動式修正。

國立屏東大學：9月13日開學，以實體授課的方向為主來做課程的規劃，若授課教師願意的話，最多三分之一的課程可用遠距教學，如CDC有最新的防疫規定，再做滾動式修正。

宜花東地區

國立宜蘭大學：9月13日開學，至9/6前依舊維持線上教學且不對外開放，會再視疫情情況調整。教務處正在研擬有關開學後，一般講授課程、電腦教室課程、實驗課程及體育課程的進行方式與人數控管方式，目前學校教職員疫苗施打覆蓋率已有86%以上，希望開學前能夠達到更高的覆蓋率，及更完善的上課進行方式以保護本校教職員工生的安全。

佛光大學：9月3日開學，採實體上課。另外，下周校內會開防疫會議，會確認開學準備措施。

國立台東大學：9月13日開學，後續情況視指揮中心宣布最新疫情警戒級別，做滾動式修正與調整。上課相關事宜，均依據指揮中心與教育部相關規定，並經本校行政會議與防疫小組會議決議辦理。