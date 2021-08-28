第七輪AZ「未開放打第二劑」　陳時中鬆口：不排除間隔晚於12週

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布第七輪接種規劃，提供於7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上等對象，估計100萬人；不過，近期將陸續有75歲以上長者接種滿10週，需要打第二劑，指揮中心指揮官陳時中表示，第七輪會以第一劑為主，至於需要第二劑會另行安排，希望12周起能完成，但也不排除再延長間隔。

▲長者接種AZ疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

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第七期將提供接種AZ疫苗，對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種。

預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。

至於已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。而AZ疫苗兩劑接種間隔為10~12週，國內於6月中旬開始大規模接種AZ疫苗，第一波對象是75歲以上長者，據指揮中心統計，到9/3之前會有45萬名75歲以上長者接種滿10週。

陳時中表示，第一階段還是規劃給打第一劑的人為主，依照先後順序，第一劑涵蓋率先做出來，有利於公共防疫相較公平，第二劑會晚一點點。被問及是否會晚於12週，陳時中鬆口表示，希望12周起能完成，但也不排除再延長間隔。