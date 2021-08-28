陳時中：18～19歲可以打AZ、莫德納　只是年齡層還沒排到

記者嚴云岑／台北報導

疫苗預約平台今（28）日下午2時開放加勾BNT疫苗，10名民進黨英系立委劉櫂豪等人下午發聯合聲明呼籲「該換年輕人上」，BNT疫苗也該讓18至20歲也同步預約施打，以免淪為疫苗孤兒。對此，指揮官陳時中表示，18、19歲可以打AZ與莫德納，只是年齡層還沒排到，這個問題指揮中心也有注意到，會思考怎麼怎樣可以稍微平衡一下。

「COVID-19公費疫苗預約平臺」 自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

首批BNT疫苗即將抵台，疫苗預約平台新增BNT選項，28日下午2點起重新開放民眾意願登記。10名民進黨英系立委劉櫂豪、陳明文、羅致政、江永昌等人，下午透過臉書再發聯合聲明呼籲，12至18歲優先施打BNT疫苗，18至20歲也同步預約施打，以完成全民覆蓋無缺口的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，18、19歲族群可以打AZ與莫德納疫苗，只是年齡層還沒排到，每個國家在疫苗分配與順序訂定上，都是依照年齡層與染疫風險從高到低往下打。不過，年輕族群除了就學有群聚風險外，也有為了生活努力工作者，接觸的人比較多，也會有染疫風險，會折衷犧牲第二劑，希望把人口涵蓋率再提升。

指揮中心公布，第七期將提供接種AZ疫苗，預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止，陳時中表示，此輪開放到29歲，預計有100萬劑AZ投入接種，全數供第一劑施打，長者的第二劑也會盡量安排在12週以內，但不排除會延長。