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她收到「中鋼牌水餃」傻了：好冷門　真實來歷揭曉！有錢還買不到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲中鋼也有賣水餃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人若要買冷凍水餃回家煮，可能都會先想到八方雲集或四海遊龍，不過，台灣最大的鋼鐵企業居然也來分這塊餅？就有網友收到好友寄來的水餃後，發現上頭竟印了「中鋼公司」4個字，讓他覺得很新奇。貼文曝光後，不少內行人也回應，「不冷門！超多人在訂」、「不是冷門，是想買也買不到，你朋友對你真好」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到好友日前寄了些水餃給他，但是上頭的標籤卻印著「中鋼公司明邦廳製」，讓他相當疑惑，「有幾個人吃過這種冷門的水餃？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲水餃差不多2個銅板大，原PO還說「很大顆，會爆汁！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「股東大會怎不直接發這個？想吃」、「冷凍還是冷門？相信你是選錯字，不然不知道你在說什麼」、「中鋼明邦廳很有名啊」、「這才是隱藏版」、「中鋼水餃其實很有名」、「中鋼還有蛋黃酥，超級無敵好吃的」、「冷門？中鋼員工都說很多訂」、「不是冷門，是只有員工才買得到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼網友討論熱烈。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

此外，還有一名網友貼出「中鋼內部」的明邦廳特選菜單，2個50元銅板大的豬肉水餃一包200元，蝦仁口味則為275元。除了水餃，餐廳還有賣德國豬腳、芒果棉花糖披薩、蛋塔、月亮蝦餅、椒麻雞等，品項非常豐富。

據了解，先前還曾有網友分享，水餃、蔥油餅和XO醬可說是「中鋼三寶」，其中的水餃原先其實是福利社中午供應員工和廠商的餐點，想不到後來開放員工訂購後，銷量相當驚人。至於「明邦廳」也相當有名氣，不少高雄人都非常推薦。

▼原PO口中冷門的水餃其實想當熱門。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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