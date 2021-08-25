八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」曝奢侈開銷　引眾怒：活該

▲從事八大的女網友分享每月8萬元的奢侈開銷。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

八大行業自本土疫情爆發以來，已停業逾三個月，雖然目前全國警界降為二級，但八大行業仍不得開放，從業的民眾沒有收入，一名從事八大行業的女網友表示，沒有薪水也沒有補助，生活快撐不下去了，不過，網友們看完她超奢侈的開銷明細，搖頭直呼「每月7萬開銷叫社會底層？」

該名小姐在臉書「全台八大相關行業連署開業自救會」發文訴苦，停業後收入停擺，在沒有補助的情況下，「真的快撐不下去了」，接著列出每個月的開銷細項，房租3萬元、治裝費1萬元左右、車貸1.5萬元、飲食1萬元、醫美7千元和其他必要購物1.2萬元，估計每月開銷要8.4萬元以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小姐苦喊，「政府這樣打壓八大，生活要怎麼過？可以多多傾聽社會底層的聲音嗎？」該篇貼文被轉發到臉書「爆廢公社公開版」，原PO自嘲寫道「啊我不就比底層還底層」。





▲小姐喊話政府，「聽聽社會底層的聲音」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，引起許多網友砲轟，「看上面的治裝、飲食、醫美、必要購物費用，我應該是貧民了」、「果然做八大的價值觀真的不一樣」、「這樣底層，那我不就海平面以下了」、「治裝費比我兩個月伙食費還貴」、「房租3萬是我的房租的10倍」、「太厲害， 一個人生活比我養一家四口開銷還重」、「房租等於我的薪水」。

其中，不少網友也好奇，每個月開銷這麼大，薪水想必很可觀，「八大真的這麼賺嗎？」「可以租三萬的房子應該收入不錯」、「原來做八大可以過上這麼奢靡的生活啊」、「房租三萬真可怕，八大這麼好賺嗎」。