健保卡違規使用「被停卡」　他接到電話急了！網抓包1細節露餡

▲原PO接到詐騙電話。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙手法層出不窮，一名網友發文表示，他日前接到一通電話，得知自己的健保卡「違規使用」、「要被停卡」，雖然心中有個大問號，但還是有些緊張，差點照對方所說的去匯款。貼文曝光後，立刻引發熱議，其他網友也回應，「我都直接掛掉」、「只要是要匯款的都是詐騙」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他日前接到一通電話，對方說他的健保卡違規使用，必須按9查詢，否則就會被停卡。這陣子都沒有生病的他雖然有些納悶，但還是選擇繼續聽下去，對方詳細說明以後，要他「匯80萬元，他們幫我轉卡還什麼的，轉完會退給我。」

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原PO聽聞當下並沒有照做，只說要打到健保局去問，因為他最近根本沒生病，怎麼可能會違規。結果對方仍不死心，強調不馬上匯款就會被停卡，且還會有違規單，「上次看診紀錄就是你自己簽名的」。

▲原PO差一點就被詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

聽到這裡，原PO有些動搖，差點就去郵局匯款，一直到打電話詢問健保局後，才確定對方根本就是詐騙集團。因此事後，他也趕緊發文提醒大家，「不要被騙了！」

大票網友看到後，紛紛留言回應，「誰看病簽過看診紀錄了」、「金額那麼大一聽就不對了啊」、「基本上打電話來還要你直接轉錢的200%都是詐騙」、「健保局根本不會主動打電話給你，都是寄信居多」、「詐騙用這招已經是老哏了」。還有不少網友歪樓表示，「等等！你有80萬元」、「哇～你有80萬元」、「有80萬元真好」、「騙不騙的我不知道，但我知道你有80萬元」。