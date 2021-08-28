買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

▲原PO買了LINE的推薦主題，才發現糗了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者黃品臻／綜合報導

通訊軟體Line時常會出現各種貼圖或主題的推薦廣告，有網友分享，收到「全家福」的推薦主題廣告，主題是用各種照片堆砌而成，原本以為可以更換照片，便買了下來，沒想到使用後糗了……

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，一早看到LINE的推薦主題，新主題名稱是「❤️❤️❤️1314❤️❤️❤️」，以為買了之後可以更改成自己想要的圖片，沒想到跟原本設想的不一樣，主題當中的照片是不能更改的，讓原PO哭笑不得地表示，「別人的全家福，別人的小孩，別人的老公，我到底幹嘛買啦，被自己笑死。」

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▲原PO買了主題後覺得好氣又好笑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文一出引起網友們熱烈回應，「好慘…要一直盯著別人的小孩老公看」、「笑死，買別人的全家福」、「可以假裝是自己的家人啊」、「我也這樣以為，可以改自己想要的照片，幸好我沒買下去」、「會被自己蠢哭」、「路上有機會遇到他們一家人，這樣算遇到明星嗎？我好喜歡你們，我都用你們的主題耶」、「7天內可以退」、「看能不能申請退這款主題，笑死」。