林智堅胖了！急向鄭文燦討瘦身秘訣　「小腹猖狂say hello」照曝

▲林智堅自曝防疫期間胖了2公斤，小腹已經猖狂地在向大家say hello。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

政治中心／台北報導

桃園市長鄭文燦近期瘦身有成引起關注。新竹市長林智堅27日晚間在臉書上傳一張去年10月及近幾日體態的合成對比圖，表示有網友說他跟鄭文燦很像，但其實自己在防疫期間胖了2公斤，因此看到鄭文燦照片後，想向對方悄較瘦身秘訣。

林智堅說，照片左邊是去年10月在設計展期間拍攝，對比最近幾天的行程記錄，一樣穿著母校東園國小制服，但衣服上白色的部分可清楚看到，自己的小腹已經猖狂地在向大家say hello。

林智堅表示，以前偶而可以去爬山，或是騎腳踏車巡視建設兼運動，但防疫期間，一手拚市政、一手推建設，工作加倍忙碌，真的比較難擠出運動的時間。

「我最近老是覺得褲頭緊緊的，只要不小心貪吃了一點，隨時都很擔心扣子會繃開，但我很堅持不去調鬆或是買新褲子，一定要時時提醒自己已經胖了，別再放縱！」

林智堅說，看到鄭文燦瘦身有成、戴上眼鏡變成「韓國歐巴」，燦哥這幾年在桃園市政的成績大家有目共睹，但沒想到，他不僅在市政工作上這麼努力，還有著高度的自律和嚴謹的態度，在疫情期間還是堅持瘦身，而且相當有成效。

林智堅表示，看看燦哥的照片，他不禁想求教學，要請燦哥傳授瘦身秘訣，也歡迎市民朋友分享，經過100多天的居家防疫，你是胖了？還是瘦了？

▼林智堅求瘦身秘訣。（圖／翻攝自Facebook／林志堅）