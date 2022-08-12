爆民進黨民代「大規模退通告」　人渣文本嘆：太難辯護了！

▲林智堅因論文門，被黨內同志、綠營支持者抨擊圍剿。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前深陷論文風波，各種輿論鬧得滿城風雨。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航11日晚間開直播聊這件事，貼出他上政論節目的片段，其中一段爆出，民進黨的民代「大規模的退通告」，直呼「太難辯護了！」引發PTT熱議。

有網友在PTT的HatePolitics板上發起討論，「周偉航：綠營民代大量退通告」，文中表示，「周偉航在直播透露，不止不去臉書底下留言，綠營有大量民代幾乎都退政論通告了，因為不知道怎麼辯護」，忍不住直呼，「笑死！何苦啊！」

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實際翻看周偉航直播頻道，可以看到他以「全國都挺林智堅」為題，聊了1個多小時論文事件，其中40分11秒處，他突然提到民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬，「鄭運鵬說他自己有看（林智堅的論文），我不確定～因為我沒有碰到鄭運鵬，他最近都在閃其他人。」

接著周偉航爆料，「我可以跟你講啦！民進黨的民代大規模的退通告，他們不只沒有到蔡英文和林智堅的臉書下面按讚，也幾乎全部通告都在退，就是不願意上政（政論節目）去幫忙辯護，太難辯護了！鄭運鵬也是龜縮起來。」

周偉航的說法引發網友議論，「躲什麼？就是要看大型翻車現場」、「為了護智堅去跟台大做對，完全沒成本效益，一個不小心帶來的影響比卡管還嚴重」、「很清楚啦！撞台大必死無疑」、「發現車上空無一人」、「綠營藍勾勾不上車了」、「怕講到自己心虛，乾脆不要上XD」、「真的集體下車。」

林智堅11日晚間上節目前受訪時則表示，他沒有要因為核定結果和台大對抗，強調團隊只希望把事情還原，還給自己清白，「沒有不申訴，我是說在之後會和律師討論，用什麼方法捍衛我的清白。」