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2021畢業歌合輯名單出爐！武陵高中、台中女中高票入選

畢業歌活動小組／綜合報導

「2021高中原創畢業歌合輯」名單出爐啦！日前在YouTube上擁有超高討論度的武陵高中不負眾望，入選在15所學校內，其他的北部學校還有新竹女中、陽明高中、松山高中、雙溪高中；南部的學校有輔仁中學、鳳山高中、南大附中、南光高中、善化高中，亦共有5所學校入選。詳細名單如下，快來看看你的母校有入選嗎？
 

▲2021高中原創畢業歌合輯正式入選名單。（圖／畢業歌活動小組）
▲2021高中原創畢業歌合輯正式入選名單。（圖／畢業歌活動小組）

「2021高中原創畢業歌合輯」活動，第一階段由《ETtoday新聞雲》主辦「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選，活動自7月15日開始至8月6日結束，共吸引8萬5千多人參與，總投票數高達55萬票！畢業歌人氣票選活動競爭相當激烈，湖口高中與武陵高中的票數一路纏鬥，最終由活動最後一週拉大差距的湖口高中奪得第一名，呼聲極高的武陵高中位居第二，第三、四、五名依序是大華高中、曙光女中及臺中女中。

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▲2021高校畢業歌網路人氣票選前15名學校名單。（圖／畢業歌活動小組）
▲2021高校畢業歌網路人氣票選前15名學校名單。（圖／畢業歌活動小組）

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「網路人氣票選」階段的前15名畢業歌曲，可以在「校際代表互投」階段獲得保證票數5票，兩階段的票數加總，最後得出正式入選的15所學校，即可參與「2021高中原創畢業歌合輯」錄音！

受疫情影響，2021的畢業生們沒有校外教學旅行、沒有畢業典禮，但是，無論票選結果如何，將自己的青春、友情、對未來的期許寫成一首首動聽的畢業歌，與好朋友一起包辦所有的詞曲創作、演唱錄音，相信這就是最珍貴的畢業禮物！

【2021高校畢業歌參賽學校】※依各區學校名稱首字筆畫排序
北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。
中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。
南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。
東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。

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