第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

▲桃園市長鄭文燦27日表示，第7期疫苗接種計畫以AZ疫苗第1劑為主，預計8月30日上午10時起開放預約，28歲以上年輕族群為接種對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日主持桃園市防疫專案會議時表示，第7期疫苗接種計畫以AZ疫苗第1劑為主，預計8月30日上午10時起至9月1日中午12時止開放預約，這次接種對象以28歲以上年輕族群為對象，市府規劃提供12萬5000人接種能量，預計將發放11萬9667封簡訊，希望符合資格對象踴躍完成接種。

鄭文燦指出，9月1日各級學校開學，為因應學校接種站退場，第7期疫苗接種將改在市民活動中心進行，目前共規劃58處社區接種站，除全市13家衛生所外，另還增加29家醫院、154家診所，大幅提高服務能量，市府團隊將全力提供服務，讓28歲以上的年輕族群順利接種疫苗。

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▲桃園市今日起進行教育人員專案接種作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，截至8月26日，桃園新冠肺炎（COVID-19疫苗）共計接種103萬7875劑，劑次涵蓋率為45.68%，未來將陸續提高。6-3期高端疫苗施打，桃園共開出1萬3000人接種能量，今日起至29日，在桃園巨蛋體育館、國立體育大學綜合體育館與陸軍專科學校等3個大型接種站進行接種，每日開放上午8時至12時、下午1時30分至5時30分。

鄭文燦強調，因應9月1日開學，桃園市共進行三階段教育人員專案接種，第一階段完成國小、國中、高中以及幼兒園教師，共3萬1000人，接種率達99.6%；第二階段包括代理代課教師、課照班教師，共5390人；今日接續針對未於第一、二階段造冊之新進專任教師、代理代課教師、實習教師、特教助理員與團膳業廚務人員等，共計3053人，執行第三階段教育人員專案接種。三階段接種完畢後，教育人員涵蓋率將接近100%，針對因懷孕或健康因素不適合、無意願等因素，尚未施打疫苗的教職人員，教育局將提供居家快篩試劑定期篩檢，以保障校園防疫安全。

至於民眾接種疫苗後7天內身故，桃園截至26日共計有54名，無論死因與疫苗接種有無關聯，市府基於人道關懷立場，一律發給每人10萬元慰問金，並請社會局與社工人員充分給予關懷。

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