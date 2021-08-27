　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

▲桃園市長鄭文燦27日表示，第7期疫苗接種計畫以AZ疫苗第1劑為主，預計8月30日上午10時起開放預約，讓28歲以上年輕族群為接種對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日表示，第7期疫苗接種計畫以AZ疫苗第1劑為主，預計8月30日上午10時起開放預約，28歲以上年輕族群為接種對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日主持桃園市防疫專案會議時表示，第7期疫苗接種計畫以AZ疫苗第1劑為主，預計8月30日上午10時起至9月1日中午12時止開放預約，這次接種對象以28歲以上年輕族群為對象，市府規劃提供12萬5000人接種能量，預計將發放11萬9667封簡訊，希望符合資格對象踴躍完成接種。

鄭文燦指出，9月1日各級學校開學，為因應學校接種站退場，第7期疫苗接種將改在市民活動中心進行，目前共規劃58處社區接種站，除全市13家衛生所外，另還增加29家醫院、154家診所，大幅提高服務能量，市府團隊將全力提供服務，讓28歲以上的年輕族群順利接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市今日起進行教育人員專案接種作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今日起進行教育人員專案接種作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，截至8月26日，桃園新冠肺炎（COVID-19疫苗）共計接種103萬7875劑，劑次涵蓋率為45.68%，未來將陸續提高。6-3期高端疫苗施打，桃園共開出1萬3000人接種能量，今日起至29日，在桃園巨蛋體育館、國立體育大學綜合體育館與陸軍專科學校等3個大型接種站進行接種，每日開放上午8時至12時、下午1時30分至5時30分。

鄭文燦強調，因應9月1日開學，桃園市共進行三階段教育人員專案接種，第一階段完成國小、國中、高中以及幼兒園教師，共3萬1000人，接種率達99.6%；第二階段包括代理代課教師、課照班教師，共5390人；今日接續針對未於第一、二階段造冊之新進專任教師、代理代課教師、實習教師、特教助理員與團膳業廚務人員等，共計3053人，執行第三階段教育人員專案接種。三階段接種完畢後，教育人員涵蓋率將接近100%，針對因懷孕或健康因素不適合、無意願等因素，尚未施打疫苗的教職人員，教育局將提供居家快篩試劑定期篩檢，以保障校園防疫安全。

至於民眾接種疫苗後7天內身故，桃園截至26日共計有54名，無論死因與疫苗接種有無關聯，市府基於人道關懷立場，一律發給每人10萬元慰問金，並請社會局與社工人員充分給予關懷。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►翻修工6m高廠房摔落！未戴安全帽頭部重創　 送醫搶救一天亡

曬衣竟爆殺機！他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

►快訊／桃園打AZ送急診！50歲代課女師　頭暈、四肢無力救治中

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
想選BNT擔心要重新排隊　 莊人祥教「用這招」不會影響排序
快訊／台灣驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝
身分證4種尾數快買大樂透！　命理師曝發財機率高　
醫生「10天被騙600萬」　真相曝光傻眼了
媽開車載3子翻覆「2兒慘死」　家屬慟發聲
BBC女主播「打AZ後死亡」　驗屍官證實與疫苗相關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

快訊／里港大橋驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃　第56屆入圍8獎項10位校友

天生好命！「福運擋不住」生肖TOP5 　抓緊機會錢途無量

航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

麟洋配光榮返鄉！金門端最高規格全牛宴　「超級補」菜單曝光

第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

健保卡違規使用「被停卡」　他接到電話急了！網抓包1細節露餡

詐騙包裹「暗黑名單」瘋傳！她2關鍵警世　網怕爆：真的要注意

10月底拚疫苗涵蓋率6成　陳時中掛保證：沒問題

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

快訊／里港大橋驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃　第56屆入圍8獎項10位校友

天生好命！「福運擋不住」生肖TOP5 　抓緊機會錢途無量

航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

麟洋配光榮返鄉！金門端最高規格全牛宴　「超級補」菜單曝光

第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

健保卡違規使用「被停卡」　他接到電話急了！網抓包1細節露餡

詐騙包裹「暗黑名單」瘋傳！她2關鍵警世　網怕爆：真的要注意

10月底拚疫苗涵蓋率6成　陳時中掛保證：沒問題

F.I.R.主唱爆「加入人氣女團」！　阿沁不讓女兒跟進出道...原因曝光

非洲豬瘟在門口還亂來！登記飼料餵養卻用廚餘　台東縣府祭重罰

原來容嬤嬤才是好人！　《還珠格格》23年後翻盤…網瘋傳哏圖

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

腳腳好吃！貴賓忘情舔舔「突然用力吸」臭到嚇傻　寫實反應笑慘網

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

廉潔在疫起　「部東大玩偶」診間宣導廉政

地球儀錶盤窺視機芯　附橡膠錶帶轉換風格

橋底縫隙傳奶音求救聲！　他躺平鑽窄洞…救出「6團小毛球」

蜘蛛人美技接球差點騙出局　郭天信心虛：聽到咚一聲

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

BNT疫苗明起可登記！陳時中曝「80萬劑」留給10類人打

遭疑「幫蔡賴打假針」　護理師霸氣回應

高端開打5天5死！新北47歲男胰臟癌接種2天後死亡

台灣迪士尼頻道宣布關台！　網淚崩

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

爆4死「高端現停打聲浪」　專家怒：最愛的BNT若死亡是否也下架

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

更多熱門

相關新聞

北捷運量回升！智慧系統「亮紅燈」管制人流

北捷運量回升！智慧系統「亮紅燈」管制人流

疫情趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬，因應9月開學，北捷推出「捷運人流資訊管理專家系統」，利用科技人流監控管制及預警智慧化功能，依照擁擠程度高至低顯示紅、橙、黃、綠4個燈號；目前捷運都有6節車廂，若其中2節呈現紅燈或全部呈現橙色燈，就會派員引導旅客進行疏導，並視狀況啟動車站限流措施。

研究：約半數染疫者　出院一年後仍受後遺症所苦

研究：約半數染疫者　出院一年後仍受後遺症所苦

BBC主播打AZ後死！驗屍官證實與疫苗相關

BBC主播打AZ後死！驗屍官證實與疫苗相關

疫苗到貨黃金週！一圖看懂台灣取得數量統計

疫苗到貨黃金週！一圖看懂台灣取得數量統計

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

關鍵字：

新冠肺炎第七期疫苗預約AZ第一劑28歲年輕族群

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面