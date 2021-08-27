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曬衣竟爆殺機！他遭同鄉3刀刺穿心肺　狂噴1800cc鮮血慘死

▲來台打工的泰籍移工阿塔，今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後逃逸被警方循線逮捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲來台打工的泰籍移工阿塔，今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後逃逸被警方循線逮捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰籍移工阿塔在桃園市觀音區某工廠工作，平日與同鄉西瓦相處不睦，今年5月晚間2人因曬衣問題口角，阿塔怒持28公分水果刀朝西瓦左胸處猛刺3刀後隨即拔腿狂奔，西瓦身受重傷送醫不治，警方據報隨後在宿舍附近草叢間逮捕到案；檢察官率法醫解剖時發現左側胸腔大量出血，至少有1800毫升出血量，顯見下手之兇殘，檢察官27日偵結依殺人罪嫌將阿塔提起公訴。

檢警調查，37歲的泰籍移工阿塔與26歲同鄉西瓦都在觀音區某營造公司工作，2人雖為同鄉但相處不睦，今年5月9日晚上8時25分，阿塔與西瓦在宿舍因曬衣問題發生口角，阿塔竟跑到宿舍拿了一把28公分長的水果刀，朝西瓦左胸處猛刺3刀，西瓦哼了一聲倒於血泊中，當場昏迷不醒。

▲泰籍移工阿塔今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後被警方逮捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍移工阿塔今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後被警方逮捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

其他同事發現後趕緊將西瓦送醫急救並報警處理，行凶的阿塔則畏罪逃逸，大園警分局過濾監視器，隨後循線在宿舍附近約50公尺草叢內發現躲藏的阿塔，並在附近查獲作案凶刀、血衣等證物，偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

阿塔在檢方複訊時坦承犯行，辯稱2人發生口角後有肢體衝突等事實，後來因情緒激動，才持水果刀刺殺同鄉西瓦；同宿舍移工也證稱，曾看到2人動手拉扯發生衝突之事實，大園警方則提供查扣兇刀、採證監視畫面截圖與影片佐證。

法醫相驗時發現，西瓦酒後遭刺傷，造成心臟、左肺遭銳器刺穿，左側肋膜腔內至少有1800毫升出血量，最後因大量出血及血胸死亡，檢方偵結依殺人罪嫌將阿塔提起公訴。

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