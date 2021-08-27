快訊／桃園又有打AZ送急診　50歲女頭暈、四肢無力醫院救治中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名年約50歲宋姓婦人27日上午在平鎮區新勢國小接受AZ疫苗施打後，突然覺得頭暈且四肢無力，現場醫護人員緊急通報119協助送醫，經救護人員緊急送往平鎮區聯新醫院救治，據指出，婦人意識清醒，目前還在醫院觀察中。

▲桃園市平鎮區宋姓婦人27日上午在平鎮區新勢國小施打疫苗後突然頭暈不適，救護人員緊急送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，上午10時49分接獲報案指稱，在平鎮區新勢國小進行AZ疫苗施打，其中年約50歲的宋姓婦人接種疫苗後突然發生頭暈且四肢無力情形，現場醫護人員評估後認為須送醫治療，消防局第二大隊派出1輛救護車、2名救護人員到場將宋姓婦人以擔架送往聯新醫院治療楚，目前仍在觀察中。

▲桃園市平鎮區宋姓婦人27日上午在平鎮區新勢國小施打疫苗後突然頭暈不適，有網友在臉書上PO文詢問。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

有網友將此訊息上傳臉書《我是中壢人》留言「剛剛離開時看見1個女人倒下，不知怎麼樣了」，引起不少網友上網留言關心。

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