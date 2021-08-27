翻修工6m高廠房摔落！未戴安全帽頭部重創　 送醫搶救一天亡

▲桃園市蘆竹區陳姓工人26日下午在蘆竹區某工地廠房翻修工程時，不慎從近6公尺高處摔落地面，造成頭部重創，救護人員送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區陳姓男子26日下午在蘆竹區某工地廠房翻修工程時，不慎從近6公尺處摔落地面，造成頭部重創，同事緊急打電話給119求助送醫，救護人員到場發現陳男已無呼吸心跳且頭部鮮血直流，緊急包紮後送往林口長庚醫院急救，但經急救後仍然宣告不治；據指出，陳男跌落地面時未戴安全帽，疑似天氣炎熱未戴，結果造成憾事。

據指出，33歲的陳姓男子26日下午3時56分左右，在蘆竹區海湖北路某工廠進行廠房翻修與支架更新工程，陳在近6公尺廠房頂端工作時，不慎摔落地面，因陳男頭部重墜地面，當時又未戴安全帽，導致頭部重創當場血流滿地，同仁發現後緊急向119求援。

救護人員抵達現場隨即給予頸圈、長背板固定，並進行BVM、CPR、AED、清洗傷口、包紮止血與注射Bosmin等急救處置，將陳男送往林口長庚醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，最終還是宣告不治死亡。

▲桃園市蘆竹區陳姓工人26日下午在蘆竹區某工地廠房翻修工程，不慎摔落地面昏迷，救護人員送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府勞動檢查處27日派員前往事故地點，現場是舊廠房，因業主進行翻新廠房工程，打算出租給物流業者，委託營建廠商進行廠房翻新工程。根據檢視監視器發現，事發時陳男未戴安全帽，也沒使用工地安全帶，獨自爬上高約6公尺高處進行鎖螺絲，未料發生墜落意外。

▲桃園市蘆竹區陳姓工人26日下午在蘆竹區某工地廠房翻修工程，不慎摔落至死，圖為意外發生現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞檢處強調，依照正常SOP，陳男作業時應該要搭乘高空作業車進行鎖螺絲，將針對陳男為何未因規定施工進行了解，目前已下令工程全面停工接受調查，後續調查後會完成重大職災報告，後續會依職業安全衛生法規定，針對相關單位究責追查，以確保家屬權益。

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