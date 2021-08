荷媒報導「台灣+0」推特熱議！外國網友求問方針：怎麼做到的

▲本土疫情三級警戒期間,台北街頭空了很多。(圖/記者湯興漢攝)

網搜小組/鄺郁庭報導

台灣本土疫情爆發,原先很多人都認為很難再看到+0,沒想到經過100多天的防疫努力,日前再次出現本土「零確診」,全台都很開心。消息也被國外媒體關注,吸引推特網友討論,驚呼「做得好耶,台灣」、「美國也在往下壓啊,保持每天一百萬人以下。」就有人將這些討論轉傳到PTT,也引發一陣熱議。

有網友在PTT發起討論「美國人在推特對於台灣確診歸零的看法」,貼出荷蘭媒體BNO Newsroom的一則推文「台灣自5月9日以來,新冠肺炎確診數首次歸0」。文中則是分享外國網友的留言,「有人知道他們做了什麼嗎?接觸者追蹤嗎」、「他們國家的方針是什麼?」

Taiwan reports 0 coronavirus cases for the first time since May 9