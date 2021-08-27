荷媒報導「台灣+0」推特熱議！外國網友求問方針：怎麼做到的

▲本土疫情三級警戒期間，台北街頭空了很多。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情爆發，原先很多人都認為很難再看到+0，沒想到經過100多天的防疫努力，日前再次出現本土「零確診」，全台都很開心。消息也被國外媒體關注，吸引推特網友討論，驚呼「做得好耶，台灣」、「美國也在往下壓啊，保持每天一百萬人以下。」就有人將這些討論轉傳到PTT，也引發一陣熱議。

有網友在PTT發起討論「美國人在推特對於台灣確診歸零的看法」，貼出荷蘭媒體BNO Newsroom的一則推文「台灣自5月9日以來，新冠肺炎確診數首次歸0」。文中則是分享外國網友的留言，「有人知道他們做了什麼嗎？接觸者追蹤嗎」、「他們國家的方針是什麼？」

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Taiwan reports 0 coronavirus cases for the first time since May 9 — BNO Newsroom (@BNODesk) August 25, 2021

其中，不少人讚賞道，「這是每個國家都該遵循的模式」、「他們嚴格執行入境隔離監測14天，防疫計程車載你到隔離旅館，即使風險降低，也每個人戴口罩」、「我覺得他們限制行動才是正確的，在這裡只相信疫苗」、「X的！我要去那邊度個幾年的長假，過過沒有新冠病毒的生活。」

還有網友直呼，「等著看12月sigma、beta、epsilon、theta、nu降臨吧，老天保佑我們」、「美國也在往下壓啊，保持每天一百萬人以下」、「對那些相信Delta是擋不住的白痴，台灣已經證明他們是錯的」、「DELTA變異株：我痛恨這個國家」、「這太讓人驚訝了，有人知道他們到底強制做了什麼措施嗎？是每個人都用醫療級呼吸器嗎？」

看到貼文後，鄉民也紛紛熱議，「美國人來台發現不能去夜店，吃個飯限制一堆，就會想回去惹」、「就真的是國情民風不同，難以各國都適用」、「先把口罩戴好吧！不要歧視戴口罩的人，然後乖乖做好衛生跟打疫苗」、「美國人：『你們每個人都用醫療呼吸器嗎？』不是，我們都戴口罩。」