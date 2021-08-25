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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第一批BNT印有復必泰　蔡壁如：會不會因台灣價值被擋？

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘22日返台，傳已將百萬劑BNT疫苗採購回國，且會提早到8月底前到貨。對此，民眾黨立委蔡壁如25日表示，現在這批BNT進來之後，會不會因為沒有客製化標籤，就被打成「紅色疫苗」？會不會因為標籤不符合政府所希望的「台灣價值」而被阻擋？

蔡壁如在臉書發文指出，很高興聽到台積電、慈濟基金會及鴻海／永齡基金會，向德國原廠採購1500萬劑BNT疫苗，首批150萬劑最快將在下個星期抵台，且BNT將是第一個拿到FDA正式藥證的疫苗、未來只要有藥商取得代理權，再向食藥署提出申請，就可以引進國內。

蔡壁如表示，即使BNT這種已經在國際間公認安全、有效的疫苗，但民間仍然擔心，郭董親赴歐洲催貨來的德國BNT疫苗，會因為是現貨、沒客制化標籤，而受到政治力的干擾，有可能仍舊進不了，「不要因為標籤就把BNT打成紅色疫苗，讓人民擁有健康的生活，這是基本人權！」

對於疫苗預約系統，蔡壁如表示，7月18日高端拿到EUA之後，7月27日指揮中心的公費疫苗預約平台就已經有登記的選項了，如果沒有勾選，系統還會自動選擇高端；BNT疫苗也在8月3日拿到EUA了，「何時在平台上也能看到BNT的選項？年輕人還有沒有選擇的權利？」

蔡壁如指出，自己來自醫界，且是現職的立法委員，當然渴望有一支國產疫苗，是為了台灣之光，「衷心希望國產疫苗能像BNT一樣，在一個健康、沒有政治力介入的情況下，可以拿到藥物許可證，成為台灣人的榮耀。」

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，尚未掌握到貨進度，疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，但由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台，進來還要經過食藥署封緘檢驗，達到要求才能開放使用。

▼郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／路透）

郭台銘、BNT、Comirnaty。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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