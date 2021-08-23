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社會 社會焦點 保障人權

每周至少啪一次…小三勾已婚男同事使壞！驚覺「睡到堂姊夫」GG了

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲小三狂睡公司已婚男同事，接電話才知睡到堂姊夫，遭告上法庭。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫與同期進同公司、同部門的女同事發生婚外情，2人交往一陣子後，小三才知自己睡到「堂姊夫」，並遭堂姊告上法院。日前法院判決出爐！

人妻主張，小三明知丈夫是有老婆的人，卻於2017年5月至2018年1月間與丈夫以每周一次的頻率發生性行為，2人每月還會在外過夜一次。2020年7月間，她詢問小三，小三這才坦承曾與丈夫交往、發生性行為，丈夫也坦承出軌，讓她心碎不已，決定向小三提告求償80萬元精神撫慰金。

小三則稱，自己沒有正宮主張的這些行為，她只有在2017年7月間曾與人夫於旅館發生1次性行為，且當時她不知道人夫已經有配偶了。另外，人妻早就在2018年1月就知道她曾與人夫交往，她的請求權已經過了2年的時效。

但人夫的證詞，卻狠狠打臉小三。他表示，與小三是同期進入同公司、同部門，當時他就有介紹家庭狀況，小三也知道他結婚了，2人交往後小三要求每月至少一次在外過夜或出遊，他只好用出差名義外宿。除此之外他會利用下班空檔去找小三，並發生性行為，次數為至少每周一次，也提出2人住宿、到摩鐵休息的信用卡交易明細作為證明。

台中地方法院指出，小三曾自承，2017年11月間曾接到正宮電話，對方詢問她跟人夫是什麼關係，她才知道人夫是自己的堂姐夫，但小三卻只聲稱人夫與自己是同事關係，接著又改口2018年1月中旬突然接到正宮電話，推翻自己所說的話，勘驗各項事證後，不採信小三的說詞，判小三應賠償正宮55萬元，全案仍可上訴。

►油頭、稀疏有救了！

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