　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫警勾纏菜鳥小女警！潑綠茶逼下跪　她嚇到4壯漢護駕出庭

記者黃宥寧／台北報導

警界不倫戀！台北市北投分局前警備隊已婚馬姓警員與菜鳥張姓女警有感情糾紛，不僅天天打電話騷擾，甚至在分局側門崗朝張女臉部潑飲料，逼下跪，更半夜當街將她拖行數公尺，全程遭監視器拍下。張女在職時對馬提告妨害自由，也於今年6月離職。11日士林地方法院開庭，馬現職所長更全程陪同開庭；張女因畏懼與馬同庭於指認室隔離交互詰問。

▲▼ 左為馬偉哲右為張嫚倩。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬姓警員(左)騷擾逼下跪張姓前女警(右2)。（合成圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，馬警在2019年5月18日凌晨1時許，在轄區郵局前強制拉扯張女手部，欲將張女強行拖到她任職的永明派出所，甚至將她肩背包拉下。張女因害怕逃跑躲進便利商店，馬則拿走包包赴永明派出所將背包裡物品全倒在值班台上離去。

▼馬警勾纏菜鳥女警，當街潑灑飲料更逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

誇張行徑不僅一樁，同年9月9日下午2時許，馬致電給正在值勤的張女約北投分局側門崗，以無糖綠茶潑向張女逼她下跪5秒鐘。全程遭北投分局監視器拍下逼下跪過程，更拍下馬不時以手敲打頭戴安全帽的女警，而飲料更從臉上向下滴落在女警身穿的防彈背心上。

11日開庭，張女指出，她與馬警階級都為一線三星，但因警界「學長學弟制」嚴重，自己只是剛畢業的小菜鳥，馬則是已經在警界達11年，不敢違背！加上馬警發現她在手臂上刺青，更以此要脅不斷勾勾纏，甚至踹女警寢室門叫她出去。她更委屈向審判長表示，自己因該事件導致身心受創，今年6月已正式離職。

馬則當庭承認與張女是交往關係，會發生爭執則是因張女要求看他與老婆對話，他表達不想，2人因此起爭執，張女更激動想衝上街給車撞，他為了阻止張女行為才強行拉住她。

▼張女開庭有2名前員警同事及2男友人護駕陪同。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼馬偉哲張嫚倩。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官到庭執行職務指出，不管因何原因或是人際交往誤會而有所紛爭，從監視器畫面都看得出馬的行為已違背一般社會常情應有的禮節，強行令被害人到派出所，已超乎一般人理性溝通，況且監視器也沒發現張女有往街上衝行為，就犯罪事實都可證明，至於馬提及的財務往來都不妨害事件起訴犯罪事實。

馬最後指稱，9月9日潑飲料案件在去年經簡易判決處刑，效力應及於當天全部行為，沒有去除結效必要(一罪不兩罰)。最後審判長問張女量刑，她則猶豫表示「嗯..依法判決。」全案辯論終結定於9月8日宣判。

▼馬姓員警出示手機截圖，向媒體表示「你們自己看」。（圖／記者黃宥寧攝）▲▼馬偉哲張嫚倩。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後，張女與4男走出法院外，經查身分為2名員警為張女派出所前同事，僅基於朋友關係陪同開庭；至於另外2男則是張女友人，面對媒體不受訪快步上計程車離去。

▼馬警現任職的永福所所長全程陪同開庭 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼永福所所長陳福加 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者向馬男詢問是否覺得委屈，他則一臉不悅，表示「我不想給拍」，但又使喚記者「你過來！、過來這邊我跟你講」馬男跟記者表示，張女不應該將新聞報導對她造成二度傷害也算在他頭上，更透露刑附民求償金額達30餘萬。記者追問「所以你覺得她不要講媒體二度傷害，來向你求償你會舒服點？」他則回「對..舒服點。」而陪同的所長更站得遠遠撇清「我沒意見、我沒意見。」

打造透亮水煮蛋肌

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
正宮打臉許藍方3大謊言！　「對話＋私密照」完整交給律師
41歲才得子...兒車禍長期臥床求死　父「太愛了」送他走
許藍方道歉曝醫師人夫身分　正宮律師說話了
墜落瞬間曝光！台中巨大天坑「恐怖吞車」　整輛衝進去
LIVE／新北＋6爆「社區群聚」　侯友宜最新說明
第三劑打BNT防Delta？　陳時中：已訂2千萬劑莫德納
快訊／9縣市大雨特報！　「雨勢最猛熱區」出爐
快訊／認了外遇許藍方！　醫師人夫首發聲向老婆道歉
快訊／醫師夫妻817字打臉許藍方！　正宮「私密照非常完整」：
快訊／境外移入增4例「從這3國入境」　均無症狀確診
快訊／北市增2確診足跡　搭捷運到過「這3站」
快訊／台中出現「巨大天坑」！　轎車整台栽進洞裡
九把刀岳母「打完AZ」4天後過世　陳時中回應了
五倍券可繳學雜費　紙本、數位皆可收
莫德納二度延遲！比照郭董出國追疫苗？　陳時中回應了
Delta入侵大陸「已百例確診」　陳時中：數字應該比報出來高
106萬人想打高端　陳時中初估第六輪「至少60萬劑」
人夫警勾纏菜鳥小女警！潑綠茶逼下跪　她嚇到4壯漢護駕
今增2死！　男子解隔離20天後往生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他：叫你後面那群跟酸民說

41歲才得子...兒車禍長期臥床求死　父「因為太愛了」送他走

許藍方道歉曝醫師人夫身分　正宮律師：會再研究這兩條法律

墜落瞬間曝光！台中巨大天坑「恐怖吞車」…里長曝：半年內第3次

特殊交友傳播鏈沒在怕　3男汽車旅館開毒趴被逮

開車輾碎腳趾、押公墓灌水　竹聯捍衛隊萬華會長酷刑一籮筐

餐費205被嫌貴！夫卻雇前女友爽出國、買鄰房給前妻　女醫崩潰訴離

快訊／台中出現「巨大天坑」！轎車整台栽進洞裡　女駕駛受困

莽男急診室嗆醫師：要不要輸贏！還砸爛設備　下場曝光

土地開發公司暴力恐嚇取財　橫行嘉南狠撈數千萬

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他：叫你後面那群跟酸民說

41歲才得子...兒車禍長期臥床求死　父「因為太愛了」送他走

許藍方道歉曝醫師人夫身分　正宮律師：會再研究這兩條法律

墜落瞬間曝光！台中巨大天坑「恐怖吞車」…里長曝：半年內第3次

特殊交友傳播鏈沒在怕　3男汽車旅館開毒趴被逮

開車輾碎腳趾、押公墓灌水　竹聯捍衛隊萬華會長酷刑一籮筐

餐費205被嫌貴！夫卻雇前女友爽出國、買鄰房給前妻　女醫崩潰訴離

快訊／台中出現「巨大天坑」！轎車整台栽進洞裡　女駕駛受困

莽男急診室嗆醫師：要不要輸贏！還砸爛設備　下場曝光

土地開發公司暴力恐嚇取財　橫行嘉南狠撈數千萬

Google新推2款Titan安全金鑰！支援NFC功能　停售藍牙型號

郭婞淳慧眼贊助商UA宣佈特價！最低75折　還捐贈基層運動員

大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車　省20分鐘！假日免狂塞

潘若迪拿外送「噴酒精等15分」　進門SOP...女兒線上課爆：我爸脫光

宅配通股東會通過現金股利1.8元　北部第二自動化轉運中心籌建中

正宮打臉許藍方3大謊言！　「對話＋私密照」完整交給律師

富邦未來車ETF　明正式掛牌上市

九把刀岳母生前讚他「很帥像小孩」　蔡凡熙遺憾憶：她永遠都笑著

高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他：叫你後面那群跟酸民說

超派美少女帶頭霸凌！2打1「呼巴掌逼下跪」　16秒動私刑影片曝

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

即／台中出現「巨大天坑」　轎車栽進洞裡

三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

ATM驚現「被裝側錄器」　密碼外流恐遭盜刷

三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房間　靈堂延長線嚴重燒毀

爸4天前離世…她帶老公、3子女回娘家奔喪！遇火劫3人亡

更多熱門

相關新聞

台中巨大天坑吞車瞬間曝光！　里長曝：半年內第3次

台中巨大天坑吞車瞬間曝光！　里長曝：半年內第3次

台中市大里區文心南路11日下午驚現天坑！一名林姓女駕駛開車行經該路段時，突然車頭朝下栽了，她脫困後才發現，原來路面上出現一個巨大的坑洞，所幸人並無大礙，車輛墜落瞬間畫面則被附近監視器畫面給拍下。

到醫院洗牙「被要求自費採檢」　陳時中回應

到醫院洗牙「被要求自費採檢」　陳時中回應

郭婞淳親揭「小香耳環的故事」

郭婞淳親揭「小香耳環的故事」

三峽惡火奪3命！　家屬心碎招魂擲筊2次才允杯

三峽惡火奪3命！　家屬心碎招魂擲筊2次才允杯

郭婞淳重傷竟開心？一句話陪她度難關

郭婞淳重傷竟開心？一句話陪她度難關

關鍵字：

北投士林人夫菜鳥下跪妨害自由已婚影音

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面