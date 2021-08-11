人夫警勾纏菜鳥小女警！潑綠茶逼下跪　她嚇到4壯漢護駕出庭

記者黃宥寧／台北報導

警界不倫戀！台北市北投分局前警備隊已婚馬姓警員與菜鳥張姓女警有感情糾紛，不僅天天打電話騷擾，甚至在分局側門崗朝張女臉部潑飲料，逼下跪，更半夜當街將她拖行數公尺，全程遭監視器拍下。張女在職時對馬提告妨害自由，也於今年6月離職。11日士林地方法院開庭，馬現職所長更全程陪同開庭；張女因畏懼與馬同庭於指認室隔離交互詰問。

▲馬姓警員(左)騷擾逼下跪張姓前女警(右2)。（合成圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，馬警在2019年5月18日凌晨1時許，在轄區郵局前強制拉扯張女手部，欲將張女強行拖到她任職的永明派出所，甚至將她肩背包拉下。張女因害怕逃跑躲進便利商店，馬則拿走包包赴永明派出所將背包裡物品全倒在值班台上離去。

▼馬警勾纏菜鳥女警，當街潑灑飲料更逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

誇張行徑不僅一樁，同年9月9日下午2時許，馬致電給正在值勤的張女約北投分局側門崗，以無糖綠茶潑向張女逼她下跪5秒鐘。全程遭北投分局監視器拍下逼下跪過程，更拍下馬不時以手敲打頭戴安全帽的女警，而飲料更從臉上向下滴落在女警身穿的防彈背心上。

11日開庭，張女指出，她與馬警階級都為一線三星，但因警界「學長學弟制」嚴重，自己只是剛畢業的小菜鳥，馬則是已經在警界達11年，不敢違背！加上馬警發現她在手臂上刺青，更以此要脅不斷勾勾纏，甚至踹女警寢室門叫她出去。她更委屈向審判長表示，自己因該事件導致身心受創，今年6月已正式離職。

馬則當庭承認與張女是交往關係，會發生爭執則是因張女要求看他與老婆對話，他表達不想，2人因此起爭執，張女更激動想衝上街給車撞，他為了阻止張女行為才強行拉住她。

▼張女開庭有2名前員警同事及2男友人護駕陪同。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官到庭執行職務指出，不管因何原因或是人際交往誤會而有所紛爭，從監視器畫面都看得出馬的行為已違背一般社會常情應有的禮節，強行令被害人到派出所，已超乎一般人理性溝通，況且監視器也沒發現張女有往街上衝行為，就犯罪事實都可證明，至於馬提及的財務往來都不妨害事件起訴犯罪事實。

馬最後指稱，9月9日潑飲料案件在去年經簡易判決處刑，效力應及於當天全部行為，沒有去除結效必要(一罪不兩罰)。最後審判長問張女量刑，她則猶豫表示「嗯..依法判決。」全案辯論終結定於9月8日宣判。

▼馬姓員警出示手機截圖，向媒體表示「你們自己看」。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後，張女與4男走出法院外，經查身分為2名員警為張女派出所前同事，僅基於朋友關係陪同開庭；至於另外2男則是張女友人，面對媒體不受訪快步上計程車離去。

▼馬警現任職的永福所所長全程陪同開庭 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者向馬男詢問是否覺得委屈，他則一臉不悅，表示「我不想給拍」，但又使喚記者「你過來！、過來這邊我跟你講」馬男跟記者表示，張女不應該將新聞報導對她造成二度傷害也算在他頭上，更透露刑附民求償金額達30餘萬。記者追問「所以你覺得她不要講媒體二度傷害，來向你求償你會舒服點？」他則回「對..舒服點。」而陪同的所長更站得遠遠撇清「我沒意見、我沒意見。」

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