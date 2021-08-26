85大樓日租房19天2度開毒趴　不甩勒令歇業12間全斷水電＋罰30萬

▲警方查獲85大樓內有3男2女違法群聚開毒趴 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄85大樓某日租套房月初才被查獲3人吸食毒品，沒想到才隔19天，業者23日又承租給3男2女開毒趴，警方查獲後依法舉發。觀光局25日下午針對違規12間套房全數祭出「斷水斷電」，並裁處30萬元罰鍰。

▲低胸短裙妹喊「好衰」，租房第一天就被查 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局23日深夜獲報有人於日租套房開毒趴，警方進門盤查，果真看到3名男子和2名辣妹，當場查扣愷他命1包、毒品咖啡包2包等違禁品。

「超衰！」辣妹說，疫情微解封想找朋友聚聚，以一天900元價格向蕭姓業者承租套房，才剛租第一天就被查。5人全依違反毒品防制條例偵辦，另依違反傳染病防治法規定予製單舉發。

▲▼相關單位到場進行斷水電。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方24日通知蕭姓業者到場進行意見陳述，並檢具現場查獲事證交由觀光局裁處。25日下午5點，警方率隊聯合觀光局、工務局等單位到場勘查，針對蕭姓業者在85大樓持有的12間套房，全數執行斷水斷電，並裁處30萬元罰鍰。

這家日租套房先前早已被裁罰並勒令歇業，但業者無視法令還繼續營業，違規早已不是第一次，警方8月4日才查獲有2男1女於套房內吸食毒品，6日晚間針對該間套房進行斷水斷電，並裁處30萬元。沒想到才相隔19天，業者又將其他套房出租供開毒趴，觀光局才會下重手，將業者登記12間套房全數斷水電，再開出30萬元罰鍰。