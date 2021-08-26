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朱立倫指控綠營反串越南人洗版　民進黨：藍營用機器人攻擊政敵？

▲▼王浩宇24日在臉書指稱朱立倫貼文有許多越南民眾留言支持。（合併圖／翻攝自王浩宇臉書、記者洪靖宜翻攝）

▲王浩宇24日在臉書指稱朱立倫貼文有許多越南民眾留言支持。（合併圖／翻攝自王浩宇臉書、記者洪靖宜翻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨正在進行主席改選，而候選人朱立倫臉書有許多越南帳號留下相同留言，遭諷用外國網軍衝流量，他則控綠營反串。對此，民進黨表示，沒證據就別硬扯，藍營也該回應是否使用「機器人大軍」攻擊黨內政敵。

國民黨主席選戰期間，有網友發現朱立倫臉書出現大量越南帳號留言，留言內容都是「朱市長謝謝你說出最重要的重點感恩喔！」遭諷用外國網軍衝流量，而朱立倫陣營則指控是綠營反串。

不過，其實先前就有報導公開指出，藍營黨務幹部自爆，黨中央不只有數千個聊天群組，還有「自動擴散訊息機器人」，可以一鍵轉發訊息，每個月可發出上百萬則訊息，藍營社群也出現攻擊朱立倫換柱言論，擔心這成為黨主席選舉互鬥工具。

對此，熟悉大數據的綠營幕僚表示，民進黨不可能用越南帳號去朱立倫粉專留言，更不會留言美化朱立倫，之前媒體曾報導前總統府副秘書長羅智強的粉絲按讚很「國際化」，不僅東南亞國家有數萬名粉絲，連南太平洋的薩摩亞獨立國也有500人對羅智強按讚，或許可請教羅智強如何讓粉絲國際化。

此外，有綠營幕僚坦言，從各項議題的聲量來看，近期高端疫苗開打，總統蔡英文率先施打，加上由蘇貞昌率領的行政院推出五倍券，國民黨主席的選戰話題，相對起來確實關注度不高。

對於朱立倫的指控，民進黨表示，支持朱立倫追查真相，應立即提告追查越南帳號來源，不要不敢追查真相，「大力地查下去，不要讓假消息、假留言亂帶風向，誤導看法」；而國民黨中央也應正式回應「機器人大軍」相關報導是否屬實。

民進黨強調，今年6月就有網紅開箱「水軍」公司，目前觀看次數已經達到68萬，影片中提及特定候選人和政黨，不過並未看到相關被指涉的政治人物出面澄清，顯然確實有些政治人物嘗試使用網路機器人大軍的做法，希望被指涉的政黨和政治人物可以勇於面對。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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