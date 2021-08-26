　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因　關鍵檢體送法醫所解謎

記者沈繼昌／桃園報導

知名專欄作家陸之駿23日接種高端疫苗後竟在隔日猝逝，桃園地檢署檢察官凌于琇26日上午率高檢署法醫解剖遺體，陸之駿的兒子也到場陪同；整個解剖過程約1小時結束，桃檢指出，法醫已採集檢體帶回法醫研究所化驗，待檢驗報告出爐後可釐清真正死因。

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫中壢殯儀館解剖遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫中壢殯儀館解剖遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官凌于琇（右二）26日上午率法醫解剖遺體，解剖後未發一語離開中壢殯儀館。（圖／記者沈繼昌攝）

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官凌于琇26日上午率法醫解剖遺體，解剖後未發一語離開中壢殯儀館。（圖／記者沈繼昌攝）

專欄作家陸之駿接種高端意外是高端疫苗開打後，由於是首例死亡個案，引發各界關注，桃檢檢察官凌于琇25日徵詢家屬同意後，今日上午9時許20分率法醫在中壢殯儀館解剖陸之駿遺體，比預定時間提早約10分鐘，陸之駿兒子到場陪同，女兒則未出現。

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫解剖遺體，解剖後，陸之駿兒子(穿端短褲者)匆匆離去。（圖／記者沈繼昌攝）

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫解剖遺體，解剖後，陸之駿兒子(穿端短褲者)匆匆離去。（圖／記者沈繼昌攝）

整個解剖過程歷時約1小時，檢察官向家屬說明解剖過程後隨即各自離去，全程均未發一語；桃園地檢署表示，檢察官率高檢署法醫解剖後，已採集遺體部分檢體帶回法醫研究所化驗，將等待檢驗報告出爐再對外說明死因。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►作家陸之駿打完高端驟逝！「今解剖遺體」追死因

►剛打完高端2天！桃園男工作中「突然倒地身亡」　廠方回應了

►桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
快訊／北宜18歲騎士摔落10公尺山溝！　失去呼吸心跳
股市達人爽賺2657萬　3年後悽慘下場曝光
22歲研究生打高端送醫！媽驚見他癱軟　虛弱到無法說話
女大生裸上身跳舞！　嬌喊：脫衣服救地球
本土劇女神「真實年齡」太震撼！　逆齡嫩臉網驚：不敢相信
「東門鴨莊」少東遭輾斃！　紅牌重機解體碎片噴滿地
塔利班組「性侵團」深夜綁人　12歲女童都不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北宜18歲騎士摔落10公尺山溝！失去呼吸心跳送醫急救

創群組報明牌！股市達人爽賺2657萬　3年後「變除毛師」下場曝光

為「波光市集」卸貨要走1公里　新竹漁港「紅線區」漁民反彈　

防非洲豬瘟！屏東內埔查獲「越南酸肉」送驗　潘孟安：查到重罰

東門鴨莊少東北宜自摔「遭水泥車輾斃」！重機解體碎片噴滿地

惡警「栽槍」神查扣！線人被當衛生紙丟　北市小隊長事情鬧大了

影／陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因　關鍵檢體送法醫所解謎

隨機踹女、嗆男「看什麼」鐵鎚砸破頭　北車街友下場出爐

鄉民留言「好想跟紫煙瘋狂做菜」　前長榮空姐怒告！不起訴原因曝

充電線勒斃兒交保理由曝！妻悲赴地檢曝死訊　莽夫現解脫眼神　

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

快訊／北宜18歲騎士摔落10公尺山溝！失去呼吸心跳送醫急救

創群組報明牌！股市達人爽賺2657萬　3年後「變除毛師」下場曝光

為「波光市集」卸貨要走1公里　新竹漁港「紅線區」漁民反彈　

防非洲豬瘟！屏東內埔查獲「越南酸肉」送驗　潘孟安：查到重罰

東門鴨莊少東北宜自摔「遭水泥車輾斃」！重機解體碎片噴滿地

惡警「栽槍」神查扣！線人被當衛生紙丟　北市小隊長事情鬧大了

影／陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因　關鍵檢體送法醫所解謎

隨機踹女、嗆男「看什麼」鐵鎚砸破頭　北車街友下場出爐

鄉民留言「好想跟紫煙瘋狂做菜」　前長榮空姐怒告！不起訴原因曝

充電線勒斃兒交保理由曝！妻悲赴地檢曝死訊　莽夫現解脫眼神　

五倍券家戶綁定不限家人　持身分證即可共同綁定

快訊／北宜18歲騎士摔落10公尺山溝！失去呼吸心跳送醫急救

方志友被當小三　遭正宮閨蜜「關廁所霸凌」不忍了！

台東成立節能策略聯盟　訂房說出「通關密語」享優惠

原物料成本低「蛋糕為何賣到千元？」　過來人揭內幕：做過就知道

「小浩子」對準阿翔正臉！一旁巫苡萱羞爆：不好看啦

陳時中放行BNT貼「復必泰」！　焦糖PO教戰文：一招斃命打趴民進黨

「溏心蛋」 染新冠死亡風險增3倍　醫籲治療不能只顧血糖！

張清芳新家落成「豪宅內部曝光」！　開趴慶55歲…女神級3藝人全到

1.5萬擁有綠能、電動車ETF！　前10大成分股一次看　

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

北宜紅牌重機撞水泥預拌車！騎士遭輾拖行慘死

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

42歲美魔女初下海　被迫守住貞操

東門鴨莊少東北宜自摔「慘遭水泥車輾斃」！

基隆女打高端猝死　家屬求真相：她沒慢性病史

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

孫生出庭指證：那是我媽！孫母被起訴

國內首見！1.2米綠鬣蜥闖民宅搶吃狗飼料

即／北市男「搬冷氣室外機」4F失足墜落！

更多熱門

相關新聞

同樣間隔28天！9月就能打高端「莫德納等2個月」　他1句曝真相

同樣間隔28天！9月就能打高端「莫德納等2個月」　他1句曝真相

國產高端疫苗日前正式開打，指揮中心昨（25）宣布，接種高端第一劑的民眾，預計下個月提供接種第二劑，一名施打莫德納的女網友表示，接種第二劑莫德納最佳間隔是4週，但她7月姬中後，被通知要等到9月21日才能打第二劑，對於高端疫苗只要28天就能打第二劑感到不解。對此，有人表示，「因為要清庫存」。

基隆夫妻打高端3度就醫　癱軟四肢無力檢查無異狀

基隆夫妻打高端3度就醫　癱軟四肢無力檢查無異狀

高端3天4死　民團請命拒當白老鼠

高端3天4死　民團請命拒當白老鼠

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

費鴻泰嗆冤魂找陳時中　民進黨團：該道歉是對岸

費鴻泰嗆冤魂找陳時中　民進黨團：該道歉是對岸

關鍵字：

專欄作家陸之駿高端疫苗桃檢解剖檢體

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

館長打高端過一天　曝身體狀況

男主持人錄影「起生理反應」！

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面