影／陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因　關鍵檢體送法醫所解謎

記者沈繼昌／桃園報導

知名專欄作家陸之駿23日接種高端疫苗後竟在隔日猝逝，桃園地檢署檢察官凌于琇26日上午率高檢署法醫解剖遺體，陸之駿的兒子也到場陪同；整個解剖過程約1小時結束，桃檢指出，法醫已採集檢體帶回法醫研究所化驗，待檢驗報告出爐後可釐清真正死因。

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫中壢殯儀館解剖遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官凌于琇26日上午率法醫解剖遺體，解剖後未發一語離開中壢殯儀館。（圖／記者沈繼昌攝）

專欄作家陸之駿接種高端意外是高端疫苗開打後，由於是首例死亡個案，引發各界關注，桃檢檢察官凌于琇25日徵詢家屬同意後，今日上午9時許20分率法醫在中壢殯儀館解剖陸之駿遺體，比預定時間提早約10分鐘，陸之駿兒子到場陪同，女兒則未出現。

▲知名專欄作家陸之駿本月23日接種高端疫苗後隔日猝死，檢察官26日上午率法醫解剖遺體，解剖後，陸之駿兒子(穿端短褲者)匆匆離去。（圖／記者沈繼昌攝）

整個解剖過程歷時約1小時，檢察官向家屬說明解剖過程後隨即各自離去，全程均未發一語；桃園地檢署表示，檢察官率高檢署法醫解剖後，已採集遺體部分檢體帶回法醫研究所化驗，將等待檢驗報告出爐再對外說明死因。

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