桃園男打高端後猝死　妻求真相：丈夫被指揮中心「增胖」40kg

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區溫姓男子接種高端疫苗，休息2天後上班竟猝死，桃園地檢署檢察官26日下午進行相驗，徵詢家屬同意後將於30日上午在中壢殯儀館解剖釐清死因；溫男妻子低調說，溫特別選擇高端疫苗施打，事後均無異狀，但2天後上班卻突然死亡，家人都希望盡快知道死因是否與疫苗有關，特別是2個兒子更希望知道真正死因。

▲桃園市溫姓男子接種高端疫苗卻在2日後猝死，檢察官26日下午在敏盛醫院進行相驗。（圖／翻攝自GoogleMap）

溫男的弟弟指出，哥哥今年5月才獲得模範勞工，本月23日與哥哥一起接種高端疫苗，2人施打後都無異狀，哥哥還特別休息2天後才上班，25日卻接獲公司通知，哥哥在工廠突然昏倒，送醫急救仍不治死亡，家人都很訝異，一早上班時都無異狀，怎麼會突然昏倒猝死？希望檢方能盡快查明死因。

▲桃園市溫姓男子堅持接種高端疫苗卻在2日後猝死，妻子表示，家人希望知道死因是否與疫苗接種有關。（圖／記者沈繼昌攝）

死者妻子表示，她與先生結縭約15年且育有2子，先生有糖尿病史，但其他身體狀況都很好，且都有定期健檢。疫情期間，先生堅持要接種高端疫苗，還希望夫妻倆一起接種，但她自己比較希望接種國際疫苗因此沒和先生一起接種，沒想到，先生23日施打高端疫苗，休息2天上班卻突然死亡。

溫妻還說，中央疫情指揮中心25日記者會上提及，「溫男有糖尿病史，體中約在120至130公斤」，但據她所知，先生體重在體檢是90幾公斤，孩子2個後來知道爸爸過世，更想知道是否與疫苗接種有關，對於指揮中心的說法，家人都無法接受，也希望盡快獲得死因結果，孩子們有知道的權利。

桃檢下午1時30分在桃園敏盛醫院進行相驗，徵詢家屬同意後訂於下週一（30日）上午在中壢殯儀館解剖，以釐清死因。

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