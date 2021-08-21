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電動自行車又起火！貨櫃屋全毀1傷疑過度充電　台中年初起已11件

▲▼一輛電動機車疑因充電太久起火，造成貨櫃屋全毀、移工燙傷。（圖／民眾提供）

▲▼一輛電動自行車疑因充電太久起火，造成貨櫃屋全毀、移工燙傷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中榮總附近一處空地上的一個貨櫃屋清晨7點發生大火，火勢瞬間燒光整個貨櫃，裡面家具和衣服全付之一炬，消防人員到場發現男移工手部燙傷，起火點疑似電動自行車的鋰電池，初步懷疑若不是充電充太久，就是電池老舊。而經查，今年1至7月因電動車輛引發的火警就有11件，電動自行車絕大多數是移工騎乘，遍布全台各地的移工電動自行車車，恐成安全隱憂。

▲▼一輛電動機車疑因充電太久起火，造成貨櫃屋全毀、移工燙傷。（圖／民眾提供）

台中市東大路二段987巷50號旁空地的一個貨櫃屋，清晨6點50分發生火警，清泉、協和和大雅分隊9車25人到場，火勢一下子撲滅，整個貨櫃屋全燒光，起火點疑似是電動自行車的鋰電池，住在屋內的男移工手部被燒傷。

▲▼一輛電動機車疑因充電太久起火，造成貨櫃屋全毀、移工燙傷。（圖／民眾提供）

消防局表示，今年1至7月電動車輛火警共11件，大部份火災原是電氣因素引起，電動自行車或機車有許多品牌、不同型號，電池型號也不盡相同，充電器自然也是不同，不能一體適用，正確的做法是使用專車專用之充電器，以免發生過充情形。

▲▼一輛電動機車疑因充電太久起火，造成貨櫃屋全毀、移工燙傷。（圖／民眾提供）

此外，應選擇有「安全認證」之充電器及原廠鋰電池產品，因廠商經過測試及產品認證、保險等措施，故較具消費保障，且充電位置應維持淨空，保持附近無可燃物引燃之危險。

充電式的電動自行車絕深受移工喜愛，移工們如果為了省錢不使用專屬電池，或是電池過於老舊不願更換、過度充電等，都可能造成安全隱憂。

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