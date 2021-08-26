駐港辦被指「亂港代理人」　陸委會駁斥

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正，主持8月26日的線上例行記者會。（圖／翻攝自陸委會Youtube直播）

記者陳政錄／台北報導

我駐香港辦事處最後一位台籍官員，於上月底返台後，僅剩約50位當地雇員維持運作，但有港媒26日報導稱，台灣企圖利用雇員作為「亂港代理人」。對此，陸委會26日回應駁斥，表示相關指控是憑空捏造、子虛烏有，對於「親中媒體」居心不良的惡意，我們要給予嚴正的譴責。

據港媒《大公報》26日發表評論文章指控，台灣駐港辦雇員被作為「亂港代理人」，繼續擾亂香港秩序，聲稱香港國安法不是擺設花瓶，亂港和分裂國家的把戲不會得逞。

陸委會發言人邱垂正強調，香港辦事處是經台港雙方雙方換文同意、服務民眾的機構，長年以來，台灣遵守相關規範，從未逾越分際，迄今也一直堅守崗位，為民服務。

邱垂正說，台灣從未介入香港事務，所謂「亂港代理人」是憑空捏造。台灣不願見到相關方面用各種伎倆，威脅打壓他們，如果危及駐處僱員的安全，以及辦事處的服務功能，絕非台港民眾所樂見。

另一方面，對於香港警方國安處視香港民間組織支聯會，為外國或台灣代理人，要求提交資料，甚至可能牽連駐港辦事處。邱垂正說，對於香港重要的公民團體或組織接連的被或宣布解散，我們感到十分遺憾。

邱垂正呼籲，各方應該保障人民自由的權利，而非無止盡地打壓社會不同的意見，他重申台灣關心香港情勢，但從未介入。

邱垂正還就擴大港生來台部分，說明目前港澳生除了透過縣行海外聯招、各大學獨立招生管道外，也可先報名台師大僑生先修部的先修課程，待結業後按成績分發各大專院校。他說，教育部還正研擬放寬港澳生來台就讀高中及五專的相關修法，若有進一步方向，由教育部對外說明。

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