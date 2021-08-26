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陸委會擬再度修法　防高科技人才技術外流

▲▼集成電路,積體電路,IC,半導體。（圖／視覺中國）

▲陸委會持續修法，防堵半導體人才技術外流。（示意圖／視覺中國）

記者陳政錄／台北報導

為避免台灣高科技人才及技術外流，和陸資違法來台，陸委會近期擬再度修法，加重罰則。陸委會發言人邱垂正26日說，我方已就兩岸條例第40條之一，已及第93條之一的內容修法進行研議，將適時對外說明。

邱垂正表示，修法目的是為避免高科技、半導體人才及產業技術外流，進一步防範陸資迴避審查、違法來台投資或從事相關業務的情況。

就上述議題，我擬進行兩岸條例第40條之一、第93條之一修法，就陸資未經許可來台從事相關業務活動，或透過第三地迂迴方式，從事未經許可的業務活動，還有陸資人頭違規事項，要明訂罰則，而且加重罰則。邱垂正說，這些相關修法都在研議當中，將適時對外說明。

在此之前，陸委會已於7月21日在官網上，公告「台灣地區與大陸地區人民條例」（兩岸條例）第9條、第91條修正草案，公告時間至9月22日。草案內容包括，國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務的人員，以及受上述機關委託，從事涉及國家安全、利益或機密公務的個人或民間團體、法人、機構成員，赴中國大陸應經過申請。

此外，受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員；受委託、補助終止或離職後未滿3年者，進入中國大陸也應經過申請。

按照第91條修正草案則規定，受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員，及受委託、補助終止或離職後未滿3年者，未經審查許可而赴陸，可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰；違反返台通報義務者，委託或補助機關得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

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