關懷獨居長者　嘉義郵局+台灣郵政協會捐贈華山基金會營養品





▲▼中華郵政嘉義區關懷獨居長者。（圖／華山基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情期間，許多行業受到嚴重衝擊，也間接影響社福捐款及捐物，華山基金會嘉義地區善款自三級警戒以來，較去年同期衰退近百萬、物資也大量減少。中華郵政嘉義郵局彭履恒局長得知該情形，隨即以行動關懷弱勢長輩，26日上午率嘉義郵局同仁與台灣郵政協會，至華山基金會嘉義愛心縣辦捐贈口罩及五穀粉營養品。

▲中華郵政嘉義郵局局長彭履桓（圖左一）關懷獨居長者。（圖／華山基金會提供）



中華郵政嘉義郵局與台灣郵政協會長年熱心投入老人關懷，局長彭履恒親自率領郵局同仁到場捐贈一萬片成人醫療口罩及15箱五穀粉營養品，捐贈活動由520樂團暖場，並以一首「愛的禮物」來感謝郵局對長輩的關懷。

嘉義郵局局長彭履桓則表示：「因為認同華山基金會長期照顧弱勢獨居老人的用心，特別透過物資的捐贈來拋磚引玉，讓更多善心人士能夠共同協助長輩度過這個嚴峻的疫情。」

彭履恒隨後親自參與服務，前往長輩家送上物資，其中，獨居嘉義市69歲的蔡阿嬤，自年輕脊椎受傷後，行走皆須靠輔具，又左眼視力受損，經濟皆仰賴政府補助，因生活受阻礙、心理自卑而封閉，華山基金會自108年開始服務至今，才讓阿嬤敞開心胸，開心迎接華山工作人員與彭履恒的關懷。



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