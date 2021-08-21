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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱不強迫新兵打高端　江啟臣轟：說給鬼聽也不信

▲江啟臣。（資料照／記者黃克翔攝）

▲江啟臣。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

記者蘇晏男／台北報導

疫情趨緩，預計9月起恢復義務役徵集，且為避免釀防疫破口，外傳閣揆蘇貞昌指示國防部，入伍新兵需評估施打疫苗，而國防部21日對外回應，會依照中央疫苗規劃，以戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵打疫苗，但被質疑是變相逼國軍打高端疫苗。對此，國民黨主席江啟臣批評，「新兵／國軍打高端，蔡政府就是鐵了心要逼全台灣打高端？」

江啟臣表示，9月起國防部將恢復役男徵集，蘇貞昌下了一道指令，要求入伍新兵要施打疫苗，很多新兵很擔憂，是施打什麼疫苗？我們除了高端還有什麼選擇？這樣「請君打高端」的方式，正是民進黨鋪天蓋地在執行的策略，逼民眾接受高端。

他提醒，國防戰力是保衛國家的重要依據，國軍更是維持社會的必要人員，蔡政府卻提供保護效力不明的疫苗給國軍弟兄，這樣的規劃不只不適當，更會造成國安疑慮。

由於第六輪開放施打的疫苗以高端疫苗為主，衛福部長陳時中21日在指揮中心記者會上被問相關規劃及疫苗是否足夠安排讓新兵施打？陳時中表示，國軍的部分都有按照一定計畫，讓國軍來施打疫苗，包括入伍軍人，會根據整個國軍戰力評估跟保存必要性為基準，在必要的時候會發配必要的疫苗，讓入伍新兵來施打，一切以國防部對戰力評估為準。

媒體追問入伍新兵施打的疫苗是否為高端？陳時中說，「有什麼疫苗就打什麼疫苗」，但強調「當然不會強迫他們施打，這是基本原則」，只是說若選擇的廠牌供應比較慢，就沒辦法這麼快打到，但不會強迫任何人打疫苗。

對此，江啟臣不埋單，並斥責，政府說「這是鼓勵，不是強迫」，說給鬼聽也不信！多少民眾為了餬口飯吃，想趕快回到職場，只能在餓死跟打高端疫苗間，無奈選擇後者。民進黨政府執意護航高端，根本不是「同島一命」，而是「謀財害命」。

其實，近日中華郵政被踢爆以最速件勞安通報，通知各單位鼓勵同仁預約高端疫苗並完成接種，而陳時中也稱，「事實有嗎？」沒有強迫誰打疫苗，這都是自由選擇。

▼江啟臣21日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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