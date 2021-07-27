秦剛任新駐美大使？　陸外交部未否認：將適時公布訊息

▲中國外交部副部長秦剛。（圖／取自北京日報）

記者陳政錄／綜合報導

美副國務卿薛曼近日訪華，與中國外交部長王毅會晤後，港媒27日報導，中國外交部副部長秦剛已於今日啟程，前往美國接任中國駐美大使職務。對此，中國外交部發言人趙立堅稍早回應媒體提問時，並未否認，僅表示「我們將適時公佈有關的消息。」

趙立堅27日下午，主持中國外交部例行記者會，面對媒體提問，秦剛赴美成為新任大使是否屬實？趙立堅回應，感謝你的關心，我們將適時公佈有關的消息。

▲前中國駐美大使崔天凱，已於上月底離任返回中國。（圖／CFP）

公開資訊顯示，秦剛出生於1966年3月，天津市人，畢業於國際關係學院國際政治系，1988年進入外交體系後，曾在西歐司、駐英國大使館交替任職，曾任西歐司副處長、處長，駐英國大使館參贊等。

秦剛在中國外交體系內，曾兼任外交部發言人，後第三次赴英，擔任駐英國大使館公使，後2011回歸外交部升任新聞司司長、二度出任發言人，接著轉任禮賓司司長、外交部部長助理，於2018年升任中國外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

香港《星島日報》報導，秦剛將是中國首位缺乏大使經歷、缺乏美國經驗的駐美大使。《華爾街日報》等外媒分析，秦剛是中國國家主席習近平，在外交事務上的得力助手，常陪同出訪外國，且秦剛為人謹慎，非中國「戰狼式」的外交官。

在此之前，前中國駐美大使崔天凱，於上月底發表辭別信，表示結束在美8年多的工作返國，這是他外交生涯中最長的一次駐外任期。他還提到，當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。

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