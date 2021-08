3艘「最強潛艦」海狼前往西太平洋　中美緊張情勢升溫

▲吉米‧卡特號。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者林郁婷/綜合報導

美國海軍7月派出了3艘海狼級(Seawolf-class)核潛艦,前往西太平洋,被外界認為是在防範中國艦隊的快速成長,所做出的軍事策略部署。這3艘分別是SSN-21海狼號、SSN-22康乃狄克號以及SSN-23吉米‧卡特號。每一艘都是美國潛艦中最大、最快、配備也最完整的潛艦。

每艘海狼潛艦都配有50枚魚雷和導彈,攻擊力能達到擊沉敵方艦隊的程度。其中,吉米‧卡特號多了一個特別的部分,它比另外兩艘還長約30米,能加放一節多任務平台(MMP),其用途為遙控載具和海豹部隊,也能竊聽海底的光纖電纜。

根據報導指出,出現1艘海狼已經不能算是好消息,何況是一次出動3艘,中美之間的緊張情勢顯而易見。

7月初時,推特上出現一則文章。由專為華盛頓,及其附近地區的美國軍人,服務的聯合組織(United Service Organizations,USO)西北分會發佈,標題是海狼號、康乃狄克號和吉米‧卡特號皆已部署完畢,聯合組織西北分會隨時準備為軍人家屬效勞。

USONW was on hand to serve the families of three deployed submarines - USS SEAWOLF, USS JIMMY CARTER, and the USS CONNECTICUT. Trident Lakes was the setting for this special 4th of July event featuring hot dogs, desserts and a watermelon eating contest. #MoreThanThanks pic.twitter.com/MBavRD2B94