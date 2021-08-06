3艘「最強潛艦」海狼前往西太平洋　中美緊張情勢升溫

▲吉米‧卡特號。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國海軍7月派出了3艘海狼級（Seawolf-class）核潛艦，前往西太平洋，被外界認為是在防範中國艦隊的快速成長，所做出的軍事策略部署。這3艘分別是SSN-21海狼號、SSN-22康乃狄克號以及SSN-23吉米‧卡特號。每一艘都是美國潛艦中最大、最快、配備也最完整的潛艦。

每艘海狼潛艦都配有50枚魚雷和導彈，攻擊力能達到擊沉敵方艦隊的程度。其中，吉米‧卡特號多了一個特別的部分，它比另外兩艘還長約30米，能加放一節多任務平台（MMP），其用途為遙控載具和海豹部隊，也能竊聽海底的光纖電纜。

根據報導指出，出現1艘海狼已經不能算是好消息，何況是一次出動3艘，中美之間的緊張情勢顯而易見。

7月初時，推特上出現一則文章。由專為華盛頓，及其附近地區的美國軍人，服務的聯合組織（United Service Organizations，USO）西北分會發佈，標題是海狼號、康乃狄克號和吉米‧卡特號皆已部署完畢，聯合組織西北分會隨時準備為軍人家屬效勞。

USONW was on hand to serve the families of three deployed submarines - USS SEAWOLF, USS JIMMY CARTER, and the USS CONNECTICUT. Trident Lakes was the setting for this special 4th of July event featuring hot dogs, desserts and a watermelon eating contest. #MoreThanThanks pic.twitter.com/MBavRD2B94 — USO Northwest (@USONorthwest) July 7, 2021

同時派出三艘海狼潛艦，是前所未見的。

一般來說，特定等級的潛艦會輪流部署，因為依賴同樣的後勤和培訓設施，所以將所有人員分成三組，是最有效的方式。三分之一巡邏、三分之一訓練、三分之一維修。這就是為什麼以往美國海軍一次只會出動300艘中的100艘，只有在危急時刻，才能出動更多潛艦。

報導表示，如果中美開戰，美國要贏的話，就必須派出比平時更多的潛艦。同時報導也強調，大批出動需要耗費許多資源，有一定難度，也就是說，當艦隊能做到這個程度，就是非常厲害了，派出的是最強潛艦的話，就更是不得了。