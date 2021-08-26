從失敗找到成功　台東大王國中獲全國科展物理科鄉土教材獎

▲台東大王國中榮獲全國科展物理科鄉土教材獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年第61屆全國科展因受疫情影響，改為線上評審，台東縣計有6件作品代表參賽，經過書面初審後，大王國中以「原鄉蜻蜓-時間停留術」榮獲縣市大會獎國中組物理科鄉土教材獎。

台東縣長饒慶鈴強調，整個科展的訓練就是108課綱最完整體現，最終將引導孩子必須要當一位終生的學習者，而老師的教學應該要教學相長與探究實作，把複雜變簡單，簡單變容易，容易變有趣，有趣變好玩，這也是當初發展這次科展時的初心。

台東縣政府教育處表示，大王國中由周彥維及吳筱涵老師，帶領雷幃捷和賴品妤同學，以「原鄉蜻蜓-時間停留術」為主題，代表臺東縣參展，榮獲鄉土教材獎，其中帷捷家庭提供許多生活經驗，在實作上發揮貢獻，品妤因為有一顆打破砂鍋問到底的決心，常常圍繞在老師們身邊越學越多。

大王國中校長王中興指出，這次的比賽對老師們和孩子都是一趟辛苦的旅程，因為7年級的孩子沒學過物理課程，只能利用放學後和假日的時間發展科展知識與實作。

王中興強調，竹蜻蜓製作就修改過好幾次版本，從每次失敗中慢慢找到成功的條件，從克服困難的過程中孩子們也學會許多課本中所沒有教授的知識，也從一開始完全無法解說自己的實驗，慢慢學習到用科學的角度講解自己的研究內容，並能嘗試回答老師所提出的問題，其中不僅讓孩子學會相關知識更能培養承擔失敗的勇氣，最後才能從失敗中找到成功的方向。



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