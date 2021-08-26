學生先打BNT！前台大醫搖頭「全世界沒有人這樣做」　2群族該優先

記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，衛服部長陳時中今（26日）表示，會優先開放學生接種，現行規劃也傾向比照流感疫苗，直接到校園裡做施打。不過，前台大感染科醫師林氏璧日前曾搬出數據反對先讓學生打BNT的作法，直言「全世界沒有人這樣做的」，應把疫苗留給2族群先施打。

指揮中心今日在防疫記者會上指出，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批BNT疫苗能夠確認是原廠出貨，且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

不過，前台大感染科醫師林氏璧7月13日就曾於政論節目《新聞面對面》中表示，反對陳時中對於「BNT優先給學生施打」的說法主要有2個原因：第一，莫德納也做完12到18歲臨床試驗，6月就送審了，應該很快也會拿到授權；第二，他覺得要看9月BNT來的時候，到底台灣疫苗已經打到什麼狀況了，才能決定你有沒有餘裕把這些重要的疫苗給年輕人打。

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▲前台大醫曾在節目中反對，「BNT優先給學生施打」。（圖／翻攝新聞面對面YT）

林氏壁在當時更搬出疾管署資料佐證論點，他指出，29歲以下年輕人沒1個人死亡，重症率也是很低、都在2.4%以下，50歲以上最低的重症率卻是飆高到16.5%，「假如在50歲以上這群人，你根本連第一劑都沒有打的時候，你根本不可能有餘裕把這些重要的疫苗給年輕人打」。

「全世界沒有人這樣做的！」林氏璧表示，世界各國在安排疫苗施打順序上，都是先讓重症會死亡的、會癱瘓醫療的族群先打，一定程度覆蓋後才會考慮到年輕人，雖然家長可能很擔心，但小朋友即使不幸染疫也多是輕症、較好處理，因此都是先讓老師先打疫苗。

根據指揮中心26日最新數據顯示，截至目前為止，全台累計接種1,049萬7,159人次，疫苗接種人口涵蓋率達4成，劑次人口比則為每百人44.72劑。不過，部分高齡長者接種第1劑疫苗已經即將屆滿10週，對於何時可接種第2劑，陳時中近日表示，會安排部分疫苗供第2劑接種，但目前主要戰略仍以第1劑為主。

▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）