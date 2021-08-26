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非洲豬瘟殺到家門！肉價創新高　農委會曝真正原因

▲陳時中、黃珊珊17日視察迪化街商圈，販售台灣豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

▲豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟病毒攻入台灣，各界都相當擔心會因此而影響到台灣豬肉，但根據農委會公布資料看到，近期豬肉價格不跌反升，以里肌肉零售價格而言，今年7月來到近期最高峰每公斤237.75元；五花肉上漲到每公斤249.19元。畜牧處說明原因，近期受微解封影響，餐廳需求量增加，因此價格升高不少。

走私肉品遭驗出非洲豬瘟一事，讓各界都很擔心影響到國內豬肉消費市場。根據農委會今年資料顯示，里肌肉零售價格1月落在每公斤233.15元，一路起起伏伏，一直到7月已來到最高峰237.75元；五花肉也從每公斤230.05元來到249.19元；後腿肉也從每公斤175.11元上漲到192.67元，紛紛創下歷史新高。

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▲陳時中、黃珊珊17日視察迪化街商圈，販售台灣豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

對此，畜牧處處長張經緯說明，每年這期間都會受到中元普渡、中秋節烤肉需求量大影響，肉品價格多少都會上漲一些，目前台灣豬肉供需穩定，尤其近期不少餐廳微解封，增加了不少需求量，因此價格的起伏，均為正常。

張經緯也提到，以目前的市場零售價格來看，台灣豬肉還沒有被非洲豬瘟病毒影響到，若被影響，價格一定會下跌，民眾也會擔心吃到有感染到的豬肉，到時恐怕連其他肉品，也都會受到影響。

張經緯強調，全國現在最重要的任務就是要守好最後防線，讓國產肉品不受到病毒影響，也鼓勵國人多支持國產豬肉，不買來路不明的肉製商品。

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