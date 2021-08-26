　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

▲▼新冠病毒。（圖／翻攝自FDA官網）

▲人類是否有可能根除新冠病毒成為關注焦點。（圖／翻攝自FDA官網）

記者葉睿涵／編譯

大部分科學家認為，按目前的情況看來，在近期內完全消滅（eliminate），甚至根除（eradicate）新冠肺炎的可能性不高，人們很有可能需要長期與新冠病毒共存。相關論調引發人們好奇，人們過去是否曾戰勝過病毒，並希望能利用相關先例的經驗「根除」新冠。

據BBC報導，世界衛生組織（WHO）等醫學權威對「根除」的定義是「通過努力將世界範圍內因某一特定媒介造成的感染髮病率永久減少為零」。按照這個定義，人類迄今為止只根除了1種致命傳染病，也就是天花。

▲▼天花。（圖／翻攝自CDC官網）

▲天花已在1980年絕跡。（圖／翻攝自CDC官網）

天花這個極具致命性的傳染病毒，在上個世紀奪走了全球至少3億人的性命。為了根除天花，人類與之對戰3千多年，直到1980年5月，WHO才正式宣布天花被徹底消滅。人類根除天花的要素有3：天花疫苗的有效干預、天花感染與疫情苗頭可被準確預測並據此制定抗戰計劃、天花病毒在自然界並不存在，不會導致人類與動物之間反復傳播。

若以天花的案例來看新冠，儘管全球都在推行封鎖隔離、社交距離、使用消毒液和戴口罩等措施，但BBC指出，提高疫苗施打率才是最務實的抗疫手法。另外，能及時且準確地確診疾病，並及早發布預警是根除新冠的關鍵，因此政府必須迅速普及新冠測試，並改進診斷技術等。

▲▼ 新冠疫苗,日本東京。（圖／達志影像）

▲BBC指出，施打疫苗是最務實的抗疫手法。（圖／達志影像）

全球疫苗和免疫聯盟（GAVI）指出，目前對抗新冠的最大障礙是難以識別無症狀和輕症患者，而疫情終結後，防止新冠病毒從動物或其他渠道再度向人群傳播也是「清零」的最大挑戰。有鑑於此，BBC引述專家的說法指出，新冠「清零」 即使在技術上具備了可行性，但在實際操作中仍具有極大難度，因此需要世界的通力合作，才能終結全球大流行疫情、根除新冠病毒。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
動滋券變少了！200萬張還要抽籤　面額500元
一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」　最高的是它
Lucas前女友再爆：月經來還硬要　「他第一次給了中國按摩小
王建民球速只剩120公里　遺憾沒在中職出賽：復出要把球速拉回
快訊／新竹科技廠修鐵捲門　27歲男突遭電死
最貪將軍！索賄4500萬「發現新事證」　軍備局少將遭收押起訴
快訊／北宜1天連2死！18歲騎士摔10m山溝「頭部重創亡」
陳時中曝3小時智取BNT秘辛　靠郭董、台積電攔截成功
600元藝FUN券來了！總數300萬份　紙本電子申請一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭父母遺棄喀布爾機場外　男童緊抱妹妹「皺臉哭泣」心碎影片瘋傳

東京疫情陷入「災難級失控」　專家嘆：只能靠自己保護自己！

超稀有「陰囊蛙」藏身湖底！竟被當成壯陽聖品　科學家急搶救

「莫德納瓶內有異物」　日本暫緩施打163萬劑問題疫苗

南韓准許「阿富汗入境者」長期滯留　通過審查可獲永居權！

母子一同確診！單親媽有打疫苗輕症　卻在12小時內痛失2愛子

日本自民黨9／29黨魁選舉！　岸田文雄「挑戰菅義偉」競選下屆首相

新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

「你會後悔一輩子」日本黑幫頭目遭判死刑　怒嗆審判長對話曝光

研究：輝瑞疫苗增加心肌炎風險　但染疫致病比率更高

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

遭父母遺棄喀布爾機場外　男童緊抱妹妹「皺臉哭泣」心碎影片瘋傳

東京疫情陷入「災難級失控」　專家嘆：只能靠自己保護自己！

超稀有「陰囊蛙」藏身湖底！竟被當成壯陽聖品　科學家急搶救

「莫德納瓶內有異物」　日本暫緩施打163萬劑問題疫苗

南韓准許「阿富汗入境者」長期滯留　通過審查可獲永居權！

母子一同確診！單親媽有打疫苗輕症　卻在12小時內痛失2愛子

日本自民黨9／29黨魁選舉！　岸田文雄「挑戰菅義偉」競選下屆首相

新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

「你會後悔一輩子」日本黑幫頭目遭判死刑　怒嗆審判長對話曝光

研究：輝瑞疫苗增加心肌炎風險　但染疫致病比率更高

台中工業區越南雜貨店　查獲2.2公斤不明豬肉送驗

喵喵直直撞！討撸模糊畫面「貓不見了」　她笑：手機差點被撞飛

動滋券規劃200萬張500元面額　全部都由單一平台抽籤

走私貓首惡起底！前海巡隊緝私高手　涉吞9千包私菸遭訴

西蒙斯再秀苦練照坐等交易？　羅斯：不是MVP等級別學哈登

背脊毛毛的！　2店長「露半臉監工」：你沒發現我躲在角落

台南防堵非洲豬瘟　印製多國語言防疫資料向新住民宣導

2.9萬AZ疫苗配送！供代課師、新進教師接種　預計9／8前全數打完

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

遭父母遺棄喀布爾機場外　男童緊抱妹妹「皺臉哭泣」心碎影片瘋傳

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

國際熱門新聞

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

塔利班組「性侵團」　深夜上門綁人輪流強暴

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

女大生街上晃奶　嬌喊：脫衣服救地球

抓到5公斤大石斑　漁夫反被拖入水中溺死

知名賽車手戀上繼妹　藏愛11年結婚了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

OnlyFans逆轉決策　內容不禁色情

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

結婚當天收夫床照　妻自曝偷吃20年

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

嬰兒伴屍5天！靠「啃食手指」活下來

哈瓦那症候群頻傳　美展開調查

美國發現「陰莖蛇」　最長1.5m！

更多熱門

相關新聞

專家：只能靠自己保護自己！　東京疫情陷災難級失控

專家：只能靠自己保護自己！　東京疫情陷災難級失控

東京當局26日舉行疫情監測會議，專家針對當今情況表示，「經過了數週仍然無法控制疫情，猛烈的感染情形已經來到災難級別的緊急狀態。民眾只能靠自己保護自己了。」不僅如此，專家更警告，現在東京的醫療體系已經陷入極度嚴峻的資源緊繃狀態，只會讓疫情更加惡化，導致原本可以被救的病患失去救援機會。

巡迴專車到偏鄉　提供輔具評估+申請+維修+二手租借

巡迴專車到偏鄉　提供輔具評估+申請+維修+二手租借

台東縣民中心「得來速」　讓防疫服務最安心

台東縣民中心「得來速」　讓防疫服務最安心

高端爆4死！一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」

高端爆4死！一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」

台東縣政府邀請店家與旅行業者　打造台東慢漫遊

台東縣政府邀請店家與旅行業者　打造台東慢漫遊

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情天花根除清零

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

男主持人錄影「起生理反應」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面