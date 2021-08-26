新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

▲人類是否有可能根除新冠病毒成為關注焦點。（圖／翻攝自FDA官網）

記者葉睿涵／編譯

大部分科學家認為，按目前的情況看來，在近期內完全消滅（eliminate），甚至根除（eradicate）新冠肺炎的可能性不高，人們很有可能需要長期與新冠病毒共存。相關論調引發人們好奇，人們過去是否曾戰勝過病毒，並希望能利用相關先例的經驗「根除」新冠。

據BBC報導，世界衛生組織（WHO）等醫學權威對「根除」的定義是「通過努力將世界範圍內因某一特定媒介造成的感染髮病率永久減少為零」。按照這個定義，人類迄今為止只根除了1種致命傳染病，也就是天花。

▲天花已在1980年絕跡。（圖／翻攝自CDC官網）

天花這個極具致命性的傳染病毒，在上個世紀奪走了全球至少3億人的性命。為了根除天花，人類與之對戰3千多年，直到1980年5月，WHO才正式宣布天花被徹底消滅。人類根除天花的要素有3：天花疫苗的有效干預、天花感染與疫情苗頭可被準確預測並據此制定抗戰計劃、天花病毒在自然界並不存在，不會導致人類與動物之間反復傳播。

若以天花的案例來看新冠，儘管全球都在推行封鎖隔離、社交距離、使用消毒液和戴口罩等措施，但BBC指出，提高疫苗施打率才是最務實的抗疫手法。另外，能及時且準確地確診疾病，並及早發布預警是根除新冠的關鍵，因此政府必須迅速普及新冠測試，並改進診斷技術等。

▲BBC指出，施打疫苗是最務實的抗疫手法。（圖／達志影像）

全球疫苗和免疫聯盟（GAVI）指出，目前對抗新冠的最大障礙是難以識別無症狀和輕症患者，而疫情終結後，防止新冠病毒從動物或其他渠道再度向人群傳播也是「清零」的最大挑戰。有鑑於此，BBC引述專家的說法指出，新冠「清零」 即使在技術上具備了可行性，但在實際操作中仍具有極大難度，因此需要世界的通力合作，才能終結全球大流行疫情、根除新冠病毒。

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