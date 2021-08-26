快訊／軍公教明年調薪有望　蘇貞昌指示「政府帶頭示範加薪」

記者陳家祥／台北報導

行政院26日通過明年度總預算案，儘管當中未編列軍公教調薪的經費，但院長蘇貞昌在院會中指示，特別請行政院人事總處、主計總處、財政部等相關部會，希望能讓經濟成果全民共享，在財政周延考量下，也能夠肯定軍公教同仁全體的辛勞，作為政府帶頭加薪的示範。

蘇貞昌表示，總預算雖然未編列軍公教員工的待遇調整預算，但要特別情人是行政總處、財政部、教育部等部會，對於如何讓經濟成果全民共享，也讓整個國家的整體經濟情勢、薪資、物價指數及財政負擔各方面周延考量，肯定全體軍公教的辛勞，並產生政府帶頭加薪、引導民間企業共同加薪的示範。

蘇貞昌說，後續配合立法院審議預算，請各部會掌握各管轄的施政重點，對外要能清楚論述、即時說明，也要能主動和各立院黨團溝通協調，讓預算順利通過完成審議。

主計長朱澤民則說，今年審核過的預算案是沒有調薪的，但院長有指示，審慎考量國內經濟發展情勢以及民間企業水準、物價變動、政府財政負擔，未來人事總處會考量，「並不是說明年一定不調薪」，會考量這些狀況下作出調薪，主計總處會據此提出方案。

根據行政院人事行政總處資料顯示，軍公教在民國88年以前幾乎年年加薪，但其後只有在90年、94年、100年、107年調薪，幅度皆為3%