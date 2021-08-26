五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

記者杜冠霖／台北報導

振興五倍券樣張今（26）日拍板定案，經過行政院多次討論，五倍券確定9月下旬登記預約、10月初發行，全民無須先付1000元就可直接領券，另有數位券加碼優惠等，《ETtoday新聞雲》則整理出目前5倍券的政策規劃，提供民眾規畫要如何領取使用。

Q1：五倍券發放時間？

A1：9月下旬登記預約，並分為紙本券預訂和數位券綁定，並在10上旬領取使用，使用期限到明年(111年)4月30日。

▲五倍券相關時程。（圖／行政院提供）



Q2：誰能領五倍券？

A2：全民皆不須支付1000元就可領券，領取範圍跟去年一樣，中華民國國民於4月30日前出生、永久居留權的外籍人士都可領取。

Q3：五倍券登記管道？

A3：登記預約共分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預定」與「紙本預約」。其中「數位個人綁定」方面，可透過數位支付、業者網頁或APP；而數位共同綁定與紙本預定部分，可透過五倍券官方網站與超商Kiosk，屆時可透過健保卡可認證資格檢核。

若要領取紙本券，須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

▲五倍券登記方式。（圖／行政院提供）



Q4：抽籤加碼？

A4：搭配此次五倍券政策，行政院推出領取五倍券抽籤加碼，民眾可至10個共通平台參加抽籤，享受更多優惠，包括文化部提出的「藝FUN券」有逾1萬家藝文、音樂展演、書店、電影院、藝文類電商加入，農委會推出「農遊券」、教育部推出「動滋券」、客委會推出「客庄券」。

另外，原民會也推出「i原券」，經濟部推出針對餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等的「好食券」，交通部推出針對旅行社的「國旅券」，國發會推出「地方創生券」，財政部將針對台灣Pay合作店家推出優惠，中華郵政推出的優惠則不限店家。

▲五倍券領券抽籤加碼。（圖／行政院提供）



Q5：五倍券能用在哪？

A5：包括全國實體店家、攤商都可使用；在電商部分，行政院表示，由於這次振興工作，是要振興國內經濟，所以這次依然排除國外電商，但對於這段期間國內大型綜合電商，若營業額達到一定規模以上，營收明顯成長的，會列出不適用五倍券電商名單。

Q6：五倍券數位綁定有好康？

A6：信用卡、電商支付，而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500或800元回饋金。

Q7：五倍券面額？

A7：紙本面額規畫為3張1000元、2張500元、5張200元，且無法找零，至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

Q8：家戶綁定？

A8：這次也推出「家戶綁定」，讓民眾領券、用券更方便靈活，使用效益最大化。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

Q9：收到五倍券的店家如何兌領？

A9：有統一編號之商家可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。無統一編號如夜市、攤販等，可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。自營作業者，則需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。

▲五倍券店家兌領方式。（圖／行政院提供）



Q10：五倍券預估效益？

A10：對於五倍券效益，政院評估振興政策可以帶動民間消費動能、刺激民眾消費，更能讓商家營收增加，已創造人力需求，五倍券也會有加成效果，地方政府、商家、各部會加碼都可以擴大效益。

▼五倍券政策預期效益。（圖／行政院提供）

